Pri izraelskom nálete na mesto Gaza zahynulo najmenej osem ľudí

TEL AVIV - Pri izraelskom nálete na útočisko pre utečencov v meste Gaza zahynulo osem ľudí a ďalších desať utrpelo zranenia, uviedli v piatok zdroje palestínskych záchranárov. Informujeme podľa agentúry DPA.
K útoku údajne došlo v gazskej štvrti Rimal. DPA pripomína, že tvrdenia nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť a izraelská armáda ich zatiaľ nekomentovala. Vojnu v Gaze vyvolal útok militantov palestínskeho hnutia Hamas a ďalších palestínskych extrémistických skupín na Izrael 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo približne 1200 ľudí a viac než 250 bolo zajatých a zavlečených do Pásma Gazy. Následná izraelská vojenská ofenzíva v pásme Gazy si vyžiadala 61.827 obetí, uviedlo v piatok palestínske ministerstvo zdravotníctva.
Ním uvádzané počty nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, Organizácia Spojených národov i ďalšie zoskupenia ich však považujú za dôveryhodné. Izraelský bezpečnostný kabinet pod vedením premiéra Benjamina Netanjahua minulý týždeň schválil plány na ovládnutie mesta Gazy armádou, pripomína DPA.
Od mája zahynulo pri úsilí o humanitárnu pomoc vyše 1760 Palestínčanov
Najmenej 1760 Palestínčanov zahynulo od konca mája v Gaze počas úsilia získať humanitárnu pomoc, uviedol v piatok Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCR). Informujeme podľa správy agentúry AFP, ktorá dodáva, že ide o nárast o niekoľko stoviek od posledného zverejneného čísla začiatkom augusta. „Od 27. mája do 13. augusta sme zaznamenali najmenej 1760 zabitých Palestínčanov pri hľadaní pomoci; 994 v blízkosti lokalít GHF (Humanitárna nadácia pre Gazu) a 766 pozdĺž trás zásobovacích konvojov. Väčšinu týchto zabití spáchala izraelská armáda,“ uviedlo vo vyhlásení oddelenie UNHCR pre palestínske územia.
Pre porovnanie, úrad 1. augusta informoval o 1373 mŕtvych. Aktualizácia počtu týchto obetí prišla po tom, čo úrad pre civilnú obranu v Gaze uviedol, že v priebehu piatka bolo izraelskou paľbou zabitých najmenej 23 ľudí vrátane 12, ktorí čakali na humanitárnu pomoc. Izraelská armáda pre AFP uviedla, že správy preveruje. Francúzska agentúra pripomína, že v dôsledku obmedzení pre médiá v Gaze a ťažkostí v prístupe k počtom obetí nebolo možné uvedený počet a podrobnosti dodané gazskou civilnou obranou a izraelskou armádou bezprostredne nezávisle overiť.
Vedenie izraelskej armády v stredu oznámilo, že boli schválené plány na novú ofenzívu v Gaze, ktorej cieľom je poraziť palestínske militantné hnutie Hamas a oslobodiť všetkých zostávajúcich rukojemníkov. Armáda má v úmysle prevziať kontrolu nad mestom Gaza a blízkymi utečeneckými tábormi, ktoré patria medzi najhustejšie osídlené časti tohto vojnou spustošeného územia.