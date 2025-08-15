Ruský novinár NEVERIL vlastným očiam, keď mu ukázali ubytovanie počas summitu: Teraz vám ukážem svoju útulnú izbu!

ANCHORAGE - Pred summitom svetových lídrov Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljaške, zavítali na miesto stretnutia aj ruskí novinári. Doslova im však padla sánka po tom, ako ich organizátori odviedli do priestoru, kde majú byť ubytovaní. Pokiaľ sa niektorí tešili na pohodlie hotelovej izby, boli na veľkom omyle. Všetci pocítili krutú realitu.
Ruskí novinári, ktorí dorazili na Aljašku, kde sa koná očakávaný summit prezidenta Vladimira Putina a šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, zostali rozčarovaní nad tým, keď sa dozvedeli, kde budú spať. Na sociálnych sieťach koluje video, ktoré uverejnil zrejme jeden zo žurnalistov.
Rozkladacie postele
"Takto to tu vyzerá milí priatelia. Toto je náš kúsok raja. Teraz vám ukážem svoju útulnú izbu. Všetci mi môžete závidieť. To je luxus," hovorí ironicky autor videa a kameruje pritom malú rozkladaciu posteľ.
"Toto pripravili pre kremeľských žurnalistov. Trochu som sa udomácnil," a ďalej otočil kameru na dve košele na vešiakoch, ktoré zakvačil na kovovú konštrukciu. Vedľa ešte ukázal na rovnakú posteľ svojho suseda a video končí záberom na plastový odpadkový kôš, ktorý je pristavený pred provizórnou izbou.
V popise je uvedené, že ruskí novinári sú ubytovaní vo vestibule športovej arény Alaska Airlines Center, kde im boli namiesto postelí pre dospelých poskytnuté len malé lehátka (dve na izbu). Jednotlivé "izby" sú pritom oddelené len tmavými závesmi.
Reakcie obyvateľov Aljašky
Mnohí komentujúci v tom nevidia žiadny problém a poukazujú hneď na viacero vecí. "Dostali viac, než si zaslúžia," napísal Colin. Istý "JV 14475" napísal, že teraz aspoň (títo novinári) vedia, ako sa cítia olympijskí športovci počas návštevy Ruska. "Jasne, veď keby ich ubytovali v hoteli, dostali by poriadny výprask," poznamenal "tonypotato2" a spomenul, ako verejnosť na Aljaške vítala ruskú delegáciu s transparentmi typu "Putin je vojnový štváč!"