Srbská polícia zatkla množstvo protivládnych demonštrantov: Tí chystajú ďalší protest

BELEHRAD - Srbská polícia dnes oznámila, že zatkla nespresnený počet demonštrantov, ktorí sa tento týždeň zapojili do protivládnych protestov po celej krajine. Demonštranti vinia políciu z brutality a na dnešný večer chystajú ďalšiu vlnu protestov, píše agentúra AP.
"Ukážme im, že nie sme boxovací vrecúšok," znie podľa AP heslo plánovanej akcie. Trojdňové strety medzi políciou a znesvárenými tábormi odporcov a stúpencov autokratického prezidenta Aleksandara Vučiča si podľa informácií agentúry AP vyžiadali desiatky zranených. Nepokoje, ktoré tento týždeň vypukli v hlavnom meste Belehrade a na ďalších miestach Srbska, predstavovali vážne vyhrotenie viac ako deväť mesiacov trvajúcich, doteraz prevažne pokojných demonštrácií v tejto balkánskej krajine.
Napätie v Srbsku trvá od novembra minulého roka, keď sa v Novom Sade na severe krajiny zrútil novozrekonštruovaný betónový prístrešok na stanici a zabil 16 ľudí. Podľa kritikov za to môže korupcia pri verejnom obstarávaní.
Protivládne protesty odvtedy pritiahli státisíce ľudí. V poslednom čase začali prezidentovi prívrženci organizovať protidemonštrácie, čo vyvolalo obavy z prepuknutia násilia. Vučić vládne v Srbsku už 12 rokov. Mandát mu končia v roku 2027, keď by sa mali v Srbsku popri prezidentských konať aj parlamentné voľby.