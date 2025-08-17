Eskalácia napätia v Srbsku: Protivládne demonštrácie prerastajú do násilností

BELEHRAD - Protivládni demonštranti sa v sobotu vo viacerých srbských mestách opäť dostali do potýčok s políciou. K takýmto incidentom došlo v metropole Belehrad i mestách Nový Sad a Valjevo.
Niekoľko tisíc ľudí sa zhromaždilo v centre západosrbského Valjeva na protest proti pravicovému prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi a jeho vládnucej Srbskej pokrokovej strane (SNS). Protestovali aj voči policajnej brutalite, k čomu ich podľa AP podnietil videozáznam, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach. Zachytáva mladého muža pri tom, ako ho na štvrtkovom proteste v tomto meste obkľúčilo a brutálne-obuškami bilo zhruba 20 policajtov.
Sobotné zhromaždenie vo Valjeve malo pokojný priebeh, až dokým skupina mladých maskovaných mužov nezačala hádzať svetlice, petardy i kamene na prázdne kancelárie vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS), kde v dôsledku toho vypukol požiar. Poriadková polícia voči násilným demonštrantom zakročila požitím omračujúcich granátov i slzotvorným plynom. Demonštranti aj na policajtov hádzali fľaše, kamene či svetlice.Pri potýčkach tam podľa ministra vnútra Ivicu Dačiča utrpel zranenia najmenej jeden policajt a zadržaných bolo dosiaľ 18 ľudí. Minister však avizoval, že zadržané budú aj ďalšie osoby, a to „všetky, ktoré porušili zákon“. Dodal, že demonštranti poničili sídlo miestneho súdu, prokuratúry i budovu mestského zastupiteľstva.
Polícia obvinenia z brutality popiera a naopak tvrdí, že demonštranti napádajú jej príslušníkov, ktorých desiatky už na takýchto protestoch údajne utrpeli zranenia.K obdobným potýčkam došlo v sobotu večer aj v hlavnom meste Belehrad či v druhom najväčšom meste Nový Sad na severe krajiny. Polícia na týchto miestach voči demonštrantom taktiež zasahovala slzotvorným plynom. Demonštranti tam zapaľovali odpadkové koše. V Belehrade ich polícia zastavila, keď smerovali k centrále SNS.
Srbskom zmietajú stále nepokoje: Hrozí občianska vojna! Ulicami sa ozývajú výbuchy
Protesty proti Vučičovi sa v Srbsku konajú takmer denne už viac než deväť mesiacov. Podnetom pre ne bola tragédia z 1. novembra 2024, keď sa v meste Nový Sad v autonómnej oblasti Vojvodina zrútila nedávno zrekonštruovaná nadstavba na železničnej stanici. O život v dôsledku tejto tragédie prišlo 16 ľudí. Nezávislí odborníci a opoziční politici incident pripisujú nedbalosti a korupcii za súčasnej vlády.Až do stredy predchádzajúceho týždňa boli protesty prevažne pokojné. Nezávislé médiá a organizátori protestov ich najnovšiu eskaláciu pripisujú provokatérom zo SNS, ktorí s podporou polície a tajných služieb ž viackrát vyvolávali násilie či napádali pokojne demonštrujúcich ľudí.