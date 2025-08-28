Protesty proti školským reformám: Súkromné školy bojujú o prežitie

BRATISLAVA - Súkromné školy avizujú protesty, dôvodom sú návrhy na zmenu financovania škôl či spôsobu určovania školských obvodov. Potvrdila to prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) Eva Ohraďanová s tým, že k protestom sa pripoja aj ďalší.
„V spolupráci s ďalšími partnermi pripravujeme protestné akcie, o ich konkrétnej podobe budeme informovať v pondelok (1. 9.) na tlačovej konferencii. Každopádne, už prvý vyučovací deň sa bude niesť nielen v otváracej línii nového školského roka, ale aj v otváracej línii aktivít občianskej iniciatívy Takto nie,“ priblížila. Doplnila, že zámerom iniciatívy je zastaviť podľa nej nezmyselné zásahy do vzdelávacieho systému na Slovensku s potenciálom jeho ďalšieho rozbíjania.
Ministerstvo považuje zmeny za spravodlivé a udržateľné
ASŠŠZ kritizuje možné zníženie normatívneho príspevku o 20 percent pre súkromné a cirkevné školy, ktoré by neboli registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. Poukazuje, že prijatím návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení môže dôjsť k likvidácii súkromných škôl. Asociácia žiadala návrh stiahnuť. Nesúhlasí ani s úpravou určovania školských obvodov v návrhu zákona o školskej správe.
Ministerstvo školstva považuje doterajší stav, v ktorom mali všetky školy rovnaké financovanie, no nie rovnaké povinnosti, za nespravodlivý voči deťom. Taktiež za systémovo neudržateľný. Odmietlo, že by zmena financovania zlikvidovala súkromné či cirkevné školy. Vláda minulý týždeň schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Tiež návrh zákona o školskej správe, ktorý okrem iného obsahuje zmeny týkajúce sa školských obvodov.