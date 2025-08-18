Slovenskí hasiči vyrážajú do Španielska: Pomôžu v boji s ničivými požiarmi

Slovenskí hasiči pomôžu s hasením požiarov v Španielsku (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Slovenskí hasiči pomôžu s hasením požiarov v Španielsku. Využijú na to vrtuľník Black Hawk. Nasadení s ním boli nedávno aj v Albánsku. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Slovenskí hasiči pomôžu s hasením požiarov v Španielsku (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
„ERCC (Centrum pre koordináciu núdzových udalostí so sídlom v Bruseli) oficiálne požiadalo Slovenskú republiku o nasadenie vrtuľníka Black Hawk, zaregistrovaného v mechanizme RescEU. Slovenská republika deklarovala pripravenosť vyslania vrtuľníka spolu s príslušníkmi HaZZ,“ uviedol zbor. Predpokladaný prílet do Španielska je v utorok (19. 8.) krátko popoludní. Modul bude mať podľa hasičov základňu v meste Pinofranqueado.
Slovenskí hasiči pomôžu s hasením požiarov v Španielsku (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)