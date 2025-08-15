Dlho očakávaný summit Trumpa s Putinom: Mohli by rokovať aj o nečakanej téme! TÁTO oblasť je veľmi dôležitá

ANCHORAGE - Keď sa prezident USA Donald Trump stretne s ruským lídrom Vladimirom Putinom, očakáva sa, že hlavnou témou bude Ukrajina. Podľa odborníkov však môžu lídri otvoriť aj otázku strategických záujmov v Arktíde.
Severné ľadové kráľovstvo ako nové bojisko záujmov
Podľa politológa Andreasa Østhagena z Newsweeku majú Spojené štáty aj Rusko v tejto oblasti jasné strategické plány. „To, že obaja lídri zaradili Arktídu medzi priority, robí z Aljašky prirodzené miesto na diskusiu o budúcnosti regiónu,“ uviedol.
Arktída je lákadlom nielen pre vedcov, ale aj pre ťažobný priemysel. Pod hrubou vrstvou ľadu sa ukrývajú zásoby ropy a zemného plynu, ktoré by mohli zmeniť energetickú mapu sveta. V hre sú aj spoločné expedície do Čukotského mora a severnej časti Beringovho prielivu.
Spolupráca či strategická pasca?
„V praktickej rovine existuje množstvo tém – od rozvoja lodnej dopravy až po detailný prieskum nových ložísk,“ pripomína Østhagen. Podľa neho by dokonca mohlo padnúť konkrétne pozvanie na spoluprácu: Moskva by Trumpovi mohla ponúknuť zapojenie USA do rozvoja Severnej námornej cesty, ktorú Rusko prezentuje ako perspektívnu obchodnú tepnu.
Hoci na projekte už Američania určitým spôsobom participujú, Rusko zostáva jeho hlavným motorom. Prípadná dohoda by tak mohla mať ďalekosiahle politické dôsledky.
Ukrajina zostáva hlavným bodom
Napriek možnému rozšíreniu agendy bude stredobodom rozhovorov konflikt na Ukrajine. A ak prvé stretnutie dopadne podľa očakávaní, Trump naznačil aj ambicióznejší plán. „Rád by som takmer okamžite zorganizoval krátke druhé rokovanie s prezidentom Putinom, prezidentom Zelenským a mnou – samozrejme, len ak budú chcieť, aby som sa ho zúčastnil,“ citoval jeho slová denník The Guardian.