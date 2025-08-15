MIMORIADNY ONLINE Trump aj Putin pristáli na Aljaške: Celosvetovo sledované rokovania sa začali

PCHJONGJANG - Ruská delegácia na čele s prezidentom Vladimirom Putinom a americká delegácia vedená šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom začali v piatok krátko po 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ) rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške. Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine, ktorá by ukončila najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Situáciu sledujeme online.
21:57 rezident USA Donald Trump s ruským lídrom Vladimirom Putinom v piatok pred začiatkom summitu v Anchorage na Aljaške spoločne pózovali pred novinármi, ktorí na nich kričali otázky. Jeden z reportérov sa Putina spýtal, či už „prestane zabíjať civilistov“, informuje Sky News. Ruský prezident si v reakcii na túto otázku rukou ukázal na ucho a pokrčil plecami, uvádza britská spravodajská stanica.
21:47 Úvodná schôdzka sa podľa pôvodných informácií mala konať len medzi Trumpom a Putinom za prítomnosti tlmočníkov. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však po pristátí oznámila, že k Trumpovi sa pripoja aj minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec Steve Witkoff. Kremeľ neskôr doplnil, že Putina bude sprevádzať jeho poradca Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Nasledovať bude stretnutie v širšom zložení. Podľa Kremľa by bilaterálny summit mohol trvať šesť až sedem hodín.
Ruskú delegáciu ďalej tvoria minister obrany Andrej Belousov, minister financií Anton Siluanov a hlavný vyjednávač s USA Kirill Dmitrijev. Biely dom oznámil, že Trumpa okrem Rubia a Witkoffa sprevádzajú aj minister financií Scott Bessent, minister obchodu Howard Lutnick, minister obrany Pete Hegseth či šéfka prezidentskej kancelárie Susie Wilesová.
Ide o prvé osobné rozhovory oboch lídrov od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári tohto roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebol na stretnutie pozvaný. On aj európski spojenci sa podľa agentúry Reuters obávajú, že americký prezident by mohol Kyjev tlačiť k územným ústupkom. Šéf Bieleho domu to však v piatok pred príchodom na Aljašku poprel a zdôraznil, že v tejto otázke bude konečné rozhodnutie na Ukrajine.
Trump presadzuje prímerie v konflikte trvajúcom takmer tri a pol roka, čo by mu mohlo posilniť povesť mierotvorcu, ktorý si zaslúži Nobelovu cenu za mier. Pre Putina je úspechom už samotné zorganizovanie summitu, skonštatovali popredné svetové médiá. Podľa Reuters môže tvrdiť, že snahy Západu o izoláciu Ruska zlyhali a že Moskva opäť zaujala svoje právoplatné miesto pri stole medzinárodnej diplomacie.
Trump sľuboval ukončenie vojny do 24 hodín
Počas prezidentskej kampane Trump opakovane sľuboval, že vojnu ukončí do 24 hodín od nástupu do funkcie. Vo štvrtok však opätovne priznal, že konflikt je zložitejší, než očakával. Dodal, že ak piatkové rokovania dopadnú dobre, rýchle zorganizovanie následného trojstranného summitu so Zelenským bude ešte dôležitejšie než jeho stretnutie s Putinom.
Zdroj oboznámený s úvahami Kremľa pre Reuters uviedol, že Moskva by mohla byť pripravená na kompromis vzhľadom na ekonomickú zraniteľnosť Ruska a náklady pokračujúcej vojny. Putin by podľa agentúry mohol súhlasiť so zmrazením konfliktu, ak by mal právne záväznú garanciu, že NATO sa nebude rozširovať na východ a Západ zruší niektoré sankcie. Kremeľ pritom vo štvrtok avizoval, že Rusko a USA neplánujú podpísať žiadny dokument o výsledkoch stretnutia.
Ukrajina a jej európski spojenci zasa uviedli, že ich povzbudil stredajší telefonát s Trumpom, počas ktorého podľa nich potvrdil, že Kyjev musí byť zapojený do akýchkoľvek rokovaní o územných zmenách. Zelenskyj dodal, že Trump podporil aj bezpečnostné záruky pre Ukrajinu – tieto slová americký prezident zopakoval aj počas cesty na Aljašku.
Putin deň pred summitom naznačil, že témou rozhovorov by mohla byť aj nová dohoda o kontrole jadrových zbraní. Platnosť súčasnej dohody vyprší vo februári 2026.
21:36 Americký prezident Donald Trump a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin začali dnes neskoro večer na Aljaške prvé rokovania, informujú agentúry Reuters a AP. Trumpovým cieľom je dosiahnutie prímeria vo vojne na Ukrajine, ktorú Rusko pred tri a pol rokmi rozpútalo.
21:23 Americký prezident Donald Trump privítal ruského prezidenta Vladimira Putina na vojenskej základni Elmendorf-richardson na Aljaške, kde budú rokovať o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Šéf Bieleho domu niekoľkokrát zatlieskal, zatiaľ čo k nemu Putin prichádzal po letiskovej ploche, a potom ruskému vodcovi potriasol rukou. Lídri USA a Ruska bok po boku kráčali po červenom koberci. Potom vstúpili na pódium s nápisom Aljaška 2025, kde zapózovali pre novinárov bez toho, aby k nim prehovorili.
Následne spoločne nastúpili do jedného auta, ktoré ich odviezlo na prvú fázu rokovania. Médiá to označili za neobvyklé.
21:22 Ukrajinskí vojaci zastavili ruský postup pri strategicky významnom meste Pokrovsk na východe krajiny a ovládli šesť dedín na tomto dôležitom úseku frontu, informujú médiá s odvolaním sa na zbor Azov. Ten bol na ohrozenom úseku nasadený po tom, ako sa skupinám ruských vojakov podarilo preniknúť ukrajinskými obrannými líniami pri meste Dobropillja pri Pokrovsku až do hĺbky desiatich kilometrov.
21:06 Úvodné stretnutie bilaterálneho summitu Spojených štátov a Ruska sa podľa pôvodných správ malo konať len medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom za účasti tlmočníkov. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však v piatok krátko pred začiatkom rokovaní oznámila, že na stretnutí sa zúčastní aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio a Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff.
21:00 Trump a Putin pricestovali na Aljašku na kľúčový summit o mieri na Ukrajine. Lietadlo ruského prezidenta Vladimira Putina pristálo na spoločnej základni Elmendorf–Richardson v Anchorage, uviedla ruská štátna tlačová agentúra TASS. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.
20:44 Lietadlo s Donaldom Trumpom pristálo dnes po 20.00 h SELČ na Aljaške, kde amerického prezidenta čaká celosvetovo sledované rokovanie s ruskou hlavou štátu Vladimirom Putinom. Namiesto pôvodne chystaného stretnutia len s Putinom budú po Trumpovom boku pri prvej schôdzke aj minister zahraničia Marco Rubio a americký splnomocnenec Steve Witkoff, informuje agentúra Reuters. Kto sa tohto rokovania zúčastní na ruskej strane s Putinom, zatiaľ nie je jasné.
20:30 Americký prezident Donald Trump v piatok na palube špeciálu Air Force One smerujúceho na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške zdôraznil, že o prípadných územných ústupkoch rozhodne samotná Ukrajina. Zároveň potvrdil pripravenosť zaviesť prísne sankcie proti Moskve, ak nepreukáže ochotu rokovať o ukončení vojny. Informuje o tom stanica NBC News a denník The Guardian.
20:28 Ruská novinárka Marija Ponomarenková, odsúdená za kritiku ruskej invázie na Ukrajinu na dlhý trest väzenia, bola hospitalizovaná po tom, čo sa počas desiatich dní trikrát pokúsila o samovraždu. Oznámil to nezávislý internetový kanál RusNews s odvolaním sa na novinárkinho obhajcu, ktorý ju dnes navštívil vo väzenskej nemocnici. Šesťdesiatštyriročná Ponomarenková pre RusNews predtým pracovala.
"Cíti sa ´uspokojivo´, ale poctivo povedané, bývalo jej lepšie," uviedol advokát Dmitrij Šitov. Jeho klientka musela byť prijatá do nemocnice po tom, ako stratila veľa krvi pri pokusoch o samovraždu, podniknutých medzi 30. júlom a 9. augustom na protest proti podmienkam vo väzení, kde ju často zatvárali na samotku plnú potkanov. Takéto podmienky väznenia podľa právnika predstavujú mučenie. Po treťom pokuse bola nevyhnutná hospitalizácia vo väzenskej nemocnici v Barnaule na západnej Sibíri.
20:19 Americký prezident Donald Trump sa ponúkol, že Ukrajine spolu s európskymi krajinami poskytne bezpečnostné záruky v prípade mierovej dohody s Ruskom, pričom presný spôsob týchto záruk je zatiaľ predčasné špecifikovať. V piatok to vyhlásil britský veľvyslanec vo Washingtone Peter Mandelson. Informuje o tom správa z denníka The Guardian.
19:47 Americký prezident Donald Trump povedal televízii Fox News, že ak sa jeho dnešná schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške nebude vyvíjať dobre, tak z nej rýchlo odíde. Šéf Bieleho domu tiež podľa médií uviedol, že na dnešnom rusko-americkom summite o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine ide o veľa, a vyjadril želanie dosiahnuť skorý mier medzi Moskvou a Kyjevom.
Trump vyhlásil, že rokovania s ruským vodcom sa podľa neho odohrajú veľmi dobre, v opačnom prípade sa mieni vrátiť domov veľa rýchlo. "Ak (schôdzka) nepôjde dobre, odídete?" spýtal sa Trumpa novinár Fox News. "Áno, odišiel by som," reagoval Trump.
19:06 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Moskva naďalej zabíja ľudí a neprejavuje žiadne známky ochoty ukončiť vojnu. Urobil tak len niekoľko hodín pred začiatkom summitu prezidentov Ruska a USA na Aljaške. Píše agentúra AFP a stanica BBC.
„Vojna pokračuje. Pokračuje práve preto, že neexistuje žiadny príkaz ani náznak, že Moskva sa chystá túto vojnu ukončiť," uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.
18:52 Pred viac ako desiatimi rokmi podpísali Rusko a Ukrajina dohody o prímerí v rámci samostatných dokumentov známych ako minské dohody. Rozdielne interpretácie ich obsahu a pokračujúce boje však tieto mierové snahy zmarili. Pred piatkovými rokovaniami medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom o možnej dohode o prímerí na Ukrajine to pripomína denník The New York Times (NYT).
Po obsadení Krymského polostrova vo februári 2014 vypukli v apríli na východe Ukrajiny boje medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami. Tento konflikt zostáva v centre pozornosti dodnes.
18:06 Bilaterálny summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina by podľa Kremľa mohol trvať najmenej šesť až sedem hodín. Informuje Reuters a AFP a televízia Sky News.
„Môžete očakávať, že to bude trvať minimálne šesť až sedem hodín,“ uviedol v ruskej štátnej televízií Prvý kanál hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a dodal, že Moskva očakáva „produktívne“ stretnutie. Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti napísala, že na základe vyjadrení Kremľa prinesie aljašský summit výsledky a podľa jej informácií sa na úvodnom stretnutí prezidentov „medzi štyrmi očami“ zúčastnia aj ich poradcovia.
17:32 Americký prezident Donald Trump v piatok telefonoval s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom. Hovorili spolu aj o piatkovom summite šéfa Bieleho domu a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške a návšteve Trumpa v Minsku, informuje The Guardian a agentúry AFP.
Rozhovor potvrdil aj samotný Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Mal som skvelý rozhovor s vysoko rešpektovaným prezidentom Bieloruska Alexandrom Lukašenkom. Cieľom telefonátu bolo poďakovať mu za prepustenie 16 (politických) väzňov,“ napísal.
16:30 Americký prezident Donald Trump osobne uvíta svojho ruského náprotivka Vladimira Putina pri jeho lietadle, ktoré má na Aljaške pristáť presne o 11.00 h miestneho času (21.00 h SELČ). Uviedol to dnes hovorca Kremľa podľa tlačových agentúr.
"Presne o 11.00 h miestneho času má prezident (Putin) pristáť (v Anchorage), pri lietadle ho uvíta prezident Trump," povedal Putinov hovorca Dmitrij Peskov ruskej televízii podľa agentúry Interfax. Na tom, že sa Putin a Trump stretnú hneď pri lietadle, sa podľa hovorcu obe strany dohodli už skôr.
16:20 Prezident Poľska Karol Nawrocki označil v piatok Rusko za hlavného nepriateľa Poľska a ohrozenie štátu. Povedal to v príhovore na začiatku vojenskej prehliadky pri príležitosti 105. výročia Bitky o Varšavu, v ktorej sa Poľsko ubránilo boľševickej invázii.
Podľa Nawrockého je dnešné Rusko neoimperiálne a nelíši sa od boľševického Ruska, proti ktorému Poliaci bojovali v roku 1920. „Toto Rusko nie je nepremožiteľné! Prehralo na začiatku 20. storočia s Japonskom, bolo pokorené Poliakmi v roku 1920 a dnes už tri roky lapá po dychu po útoku na Ukrajinu vďaka podpore spojencov a solidárnosti národov slobody a predovšetkým Poľska,“ povedal prezident.
15:47 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na bilaterálnom summite v aljašskom Anchorage presvedčil ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil svoju inváziu. Na sociálnej sieti X napísal, že Ukrajina „sa spolieha na Ameriku“, píše Reuters a AFP a televízie Sky News.
„Je čas ukončiť vojnu. Rusko musí podniknúť potrebné kroky. Spoliehame sa na Ameriku,“ napísal Zelenskyj na sieti X. „Kľúčové je, aby toto stretnutie otvorilo skutočnú cestu k spravodlivému mieru a vecnej diskusii medzi lídrami v trojstrannom formáte – Ukrajina, Spojené štáty a Rusko,“ dodal.
15:33 Trump uviedol, že hlavným cieľom summitu je dostať Rusko a Ukrajinu za rokovací stôl, pričom o územných otázkach sa podľa neho nebude rozhodovať bez účasti Kyjeva. „Bude sa o nich diskutovať, ale musím nechať Ukrajinu, aby o tom rozhodla. Myslím si, že urobia správne rozhodnutie, no ja sem neprišiel rokovať za Ukrajinu. Som tu, aby som ich dostal za stôl,“ vyhlásil.
14:54 Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva od samitu amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina najmä rozumné postoje oboch lídrov. Želá si, aby bol výsledkom rokovania mier na Ukrajine. Minister to uviedol v piatok na tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.
„Verím, že to budú rozumné rokovania, že tak americká, ako aj ruská strana si uvedomuje nevyhnutnosť ukončenia tejto vojny a som osobne presvedčený o tom, že k tomuto malo už dôjsť dávno, pretože každý jeden deň trvania tohto konfliktu znamená stratené ľudské životy, tak na ukrajinskej, aj na ruskej strane a obrovské hospodárske škody,“ vyhlásil Šutaj Eštok.
Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Témou rokovania má byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
14:51 Poľský premiér Donald Tusk dnes, na 105. výročie porážky Červenej armády v bitke pri Varšave, uviedol, že dnešok je dobrým dňom pre rokovania s Ruskom o vojne a mieri. Večer SELČ sa v Anchorage na Aljaške stretne americký prezident Donald Trump so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, aby rokovali o možnostiach ukončenia konfliktu na Ukrajine, ktorý Rusko na Putinov rozkaz rozpútalo vo februári 2022.
14:16 Ruská opozičná aktivistka Julija Navaľná v piatok vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, aby sa dohodli na prepustení ruských a ukrajinských väzňov, ktorí sú uväznení za nesúhlas s vojnou na Ukrajine. Vdova po ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom túto výzvu prezidentom Ruska a USA adresovala pred ich piatkovým stretnutím na Aljaške. Informuje o tom správa z agentúry AFP.
13:35 Rusko sa nebude uchyľovať k dohadom o možnom výsledku piatkového summitu medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po príchode do mesta Anchorage na Aljaške, kde sa bude konať stretnutie prezidentov. Informuje o tom agentúra AFP.
12:45 Päť ľudí prišlo o život a ďalších najmenej 20 utrpelo zranenie pri explózii v podniku na výrobu pušného prachu v Riazanskej oblasti ležiacej juhovýchodne od Moskvy. Informujú o tom ruské médiá a rôzne zdroje na sociálnych sieťach. Telegramový kanál Baza uviedol, že výbuch nesúvisí s útokom dronu na závod, podľa predbežných informácií nastal zrejme kvôli porušeniu bezpečnostných postupov.
12:05 Dielňa na výrobu munície vybuchla v ruskej Riazanskej oblasti. Zariadenie, ktoré bolo kedysi súčasťou závodu „Elastic“ – bývalého monopolného výrobcu leteckej munície od roku 1962 – bolo v roku 2015 vyhlásené za bankrot. Priestory následne odkúpila súkromná spoločnosť „Razryad“, ktorá má licenciu na výrobu a skladovanie výbušnín. Podľa ministerstva priemyslu a obchodu nesie zodpovednosť za bezpečnosť vedenie a majitelia spoločnosti. „Razryad“ vyrába priemyselné výbušniny, no v posledných rokoch sa nevenuje likvidácii munície.
11:55 Ruskí delegáti prichádzajú na Aljašku, čakajú na Putina, aby sa pripojil k vysoko rizikovému summitu s Trumpom. Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa majú stretnúť na Aljaške, čo je súčasťou snahy Washingtonu uzavrieť mierovú dohodu na Ukrajine.
10:57 Aktualizácia: „Cieľ zasiahnutý“ - Ukrajina potvrdila útoky na ropnú rafinériu v ruskej Samarskej oblasti a veliteľské stanovište v Doneckej oblasti. „Cieľ bol zasiahnutý, zaznamenaný bol požiar a výbuchy,“ uviedla ukrajinská armáda.
9:40 Ukrajinské útoky na dlhé vzdialenosti budú Rusko v roku 2025 stáť viac ako 4 % HDP, tvrdí Kyjev. Útoky stáli Rusko približne 74,1 miliardy dolárov, odhaduje odbor strategickej komunikácie ukrajinskej armády (Stratcom).
8:18 Osobitné sily ukrajinskej tajnej služby SBU a ďalšie jednotky zasiahli vo štvrtok ruskú nákladnú loď s muníciou a súčasťami dronov z Iránu v prístave Olja v ruskej Astrachanskej oblasti, oznámil dnes ráno ukrajinský generálny úrad. Ukrajinské drony tiež v noci na dnešok zaútočili na rafinériu v Syzrani ležiacu na Volge na juhovýchode európskej časti Ruska, informovali rôzne telegramové kanály. Tieto správy potvrdil gubernátor Samarskej oblasti, v ktorej Syzraň leží. Podľa ministerstva obrany v Moskve jeho protivzdušná obrana za uplynulú noc na ruskom území zneškodnila 53 ukrajinských dronov. Rusko na nočné útoky na Ukrajinu použilo dve balistické rakety a 94 dronov. Dnes neskoro večer SELČ sa v aljašskom Anchorage zíde americký prezident Donald Trump so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, aby rokovali o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine, ktorú ruská armáda na Putinov rozkaz napadla vo februári 2022.
7:15 Ruský prezident Vladimir Putin by mal využiť príležitosť súhlasiť s prímerím na Ukrajine počas piatkových rokovaní so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v meste Anchorage na Aljaške. V piatok to vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz, píše agentúra AFP.
6:05 Americký prezident Donald Trump sa dnes v meste Anchorage na Aljaške stretne so svojím ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Rokovať budú o ukončení vojny na Ukrajine. Dvojstranný summit sa odohrá v neprítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V prípade úspechu rozhovorov si Trump praje usporiadať trojstranný summit za účasti nielen ruského prezidenta, ale aj Zelenského, s cieľom uzatvoriť dohodu medzi Moskvou a Kyjevom.
Kim vyzdvihol vzťahy s Ruskom v liste adresovanom Putinovi
Severokórejský vodca Kim Čong-un v liste adresovanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi uviedol, že bilaterálne vzťahy medzi obomi krajinami dosiahli „plný rozkvet“ a v budúcnosti budú ešte pevnejšie. List v piatok zverejnila severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA pri príležitosti 80. výročia oslobodenia krajiny od japonskej koloniálnej nadvlády, píše agentúra Jonhap.
„Osemdesiatročná historická, tradičná a krvou zapečatená solidarita medzi Severnou Kóreou a Ruskom je základom, ktorý povýšil bilaterálne priateľstvo na najpevnejšie kamarátstvo – komplexné strategické partnerstvo,“ uviedol Kim v liste. „Veľké priateľstvo a solidarita medzi ľuďmi našich dvoch krajín, ktorí spoločne bojujú za budovanie budúcich bilaterálnych vzťahov a dosiahnutie spoločného cieľa, bude pokračovať a silnieť,“ poznamenal severokórejský líder.
Kim v liste tiež poďakoval Putinovi za zaslanie blahoželania v súvislosti s výročím a vyzdvihol obetu a úspechy sovietskych ozbrojených síl počas oslobodzovania KĽDR. Ruskému lídrovi a ruskej armáde zároveň poprial „víťazstvo a slávu“ a vyjadril presvedčenie, že krajina úspešne ochráni svoju dôstojnosť, česť a prosperitu. Jonhap pripomína, že sovietské vojská v auguste 1945 postúpili do severných oblastí Kórejského polostrova a pomohli ukončiť 35 rokov japonskej koloniálnej nadvlády v regióne.
Severokórejský vodca tiež vyzdvihol vzťahy s Ruskom vo svojom prvom verejnom prejave pri príležitosti osláv oslobodenia vo štvrtok, informovala KCNA. „Sila solidarity medzi Severnou Kóreou a Ruskom, vytvorená úžasnými myšlienkami a skutočným priateľstvom... je nekonečná,“ vyhlásil Kim počas prejavu.