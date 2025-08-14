Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Ministerstvo vnútra pomohlo evakuovať detských pacientov z Gazy: Išlo už o siedmu takúto misiu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

GAZA - Ministerstvo vnútra (MV) SR v stredu spolupracovalo na prevezení siedmich detských pacientov a 16 ich rodinných príslušníkov z Pásma Gazy. Išlo o siedmu takúto evakuačnú misiu modulu leteckej evakuácie EURACARE - Flight & Shelter. Informoval o tom v štvrtok tlačový odbor rezortu.

Modul bol aktivovaný Európskym centrom koordinácie a reakcie na núdzové situácie (ERCC) na požiadavku Belgicka a Turecka. „Sekcia krízového riadenia MV SR koordinovala leteckú zdravotnícku evakuáciu z Izraela do Belgicka, ktorú vykonal Letecký útvar MV SR spolu s členmi modulu – Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky a Johanniter-Unfall-Hilfe z Rakúska,“ uviedlo ministerstvo v tlačovej správe.

Evakuované deti trpia ťažkými onkologickými ochoreniami, ďalšími závažnými diagnózami či následkami vojnových zranení. Podľa ministerstva vnútra im bez okamžitej a špecializovanej starostlivosti v mnohých prípadoch hrozilo výrazné zhoršenie zdravotného stavu alebo ohrozenie života. Pacienti boli z Pásma Gazy na letisko v Izraeli dopravení konvojom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Na mieste sa o ich registráciu a predletovú medicínsku kontrolu postarali aj zdravotní a psychosociálni špecialisti z Asociácie samaritánov SR, doplnilo ministerstvo.

Misia modulu trvala 19 hodín a podľa slovenského rezortu vnútra bola fyzicky a emočne mimoriadne náročná. Pri operácii poskytlo plnú súčinnosť aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. „Za každým takýmto letom je množstvo ľudí, ktorí obetujú čas, energiu a neraz aj vlastný komfort, aby zachránili deti, ktoré sa samy zachrániť nedokážu. Táto spolupráca je dôkazom, že solidarita a ľudskosť nemajú hranice,“ poznamenal slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Let bol realizovaný v rámci operácií mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany a 75 percent výdavkov bude refundovaných z prostriedkov EÚ.

Viac o téme: PrevozGazaMinisterstvo vnútra (MV) SRDetskí pacienti
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ministerstvo vnútra chce pre
Ministerstvo vnútra chce pre políciu nakúpiť elektrické paralyzéry: Podľa rezortu znižujú riziko zranení
Domáce
Pellegriniho kampaň začína byť
Pellegriniho kampaň začína byť čoraz väčším problémom: Na financovanie sa pozrie samotný Žilinka!
Domáce
Starosta Rače Drotován kritizuje
Starosta Rače Drotován kritizuje Ministerstvo vnútra za stav areálu Na pántoch
Domáce
FOTO Šaško je v pasci:
Šaško je v pasci: Tender na záchranky haní nielen opozícia, ale aj SNS, UNIKLI výsledky a v hre aj nováčik!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

ASŠŠZ zostáva s MŠVVaM SR v ostrom rozpore
ASŠŠZ zostáva s MŠVVaM SR v ostrom rozpore
Správy
Hromadnú pripomienku Takto nie podpísalo 31 tisíc ľudí
Hromadnú pripomienku Takto nie podpísalo 31 tisíc ľudí
Správy
Priemyselné firmy v SR sa pri nákupe elektriny nesprávajú zodpovedne
Priemyselné firmy v SR sa pri nákupe elektriny nesprávajú zodpovedne
Správy

Domáce správy

FOTO dopravná nehoda – košické
AKTUÁLNE Za Košickými Olšanmi sa zrazilo auto s motorkou: Na mieste zasahuje vrtuľník a cesta je neprejazdná!
Domáce
odcudzené motorové vozidlo značky
Polícia zaistila ukradnuté Porsche 911 S aj s podozrivými: Auto zmizlo z parkoviska v Liptovskom Trnovci
Domáce
Koaličná rada na úrade
Koaličná rada na úrade vlády pred chvíľou zasadla: Rieši tému záchraniek aj konsolidácie financií
Domáce
Trnavský jarmok 2025: Bohatý program, koncerty hviezd aj nová oddychová zóna pre rodiny
Trnavský jarmok 2025: Bohatý program, koncerty hviezd aj nová oddychová zóna pre rodiny
Regióny

Zahraničné

V meste Sragen sa
V meste Sragen sa po bezplatných školských obedoch otrávilo 365 ľudí! Testy odhalili baktérie Salmonella a E. coli
Zahraničné
Obrovská tragédia v bazéne:
Obrovská tragédia v bazéne: Telo 12-ročného chlapca našla matka bez známok života, podozrenie na zásah prúdom
Zahraničné
Ministerstvo vnútra pomohlo evakuovať
Ministerstvo vnútra pomohlo evakuovať detských pacientov z Gazy: Išlo už o siedmu takúto misiu
Zahraničné
Dva muži držia izraelskú
Stovky ľudí v Grécku protestovali proti izraelskej lodi: V Pireu im polícia zablokovala prístup k prístavu
Zahraničné

Prominenti

Americký prezident Donald Trump
Odovzdávanie čestných cien umelcov: Moderátorom prezident Trump a… Niektoré hviezdy ich ODMIETLI!
Zahraniční prominenti
Promi pár priznal ROZCHOD:
Promi pár priznal ROZCHOD: Ľudia im to NEVERIA... Je to len PARÓDIA!
Domáci prominenti
FOTO Odišiel do muzikálového neba:
Odišiel do muzikálového neba: Zomrela hviezda Draculy, Ježiša i Johanky!
Domáci prominenti
Známy herec otvoril 13.
Známy herec otvoril 13. komnatu: ZNÁSILNILI ho dvaja muži!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Šokujúca simulácia: TAKTO zareaguje vaše telo keď prestanete jesť cukor, DRAMATICKÁ zmena!
Zaujímavosti
FOTO V americkom Colorade sa
Šokujúci pohľad: FOTO Bizarné rohaté králiky desia obyvateľov! Odborníci varujú, nedotýkajte sa ich!
Zaujímavosti
Španielsko praská vo švíkoch:
Španielsko praská vo švíkoch: Vymeňte preplnené destinácie za ich rovnako dobrú náhradu
dromedar.sk
FOTO Angelica si po manželovej
Šokujúca a kontroverzná pamiatka: Neuveríte, čo si táto vdova nechala urobiť s kožou svojho mŕtveho manžela!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Šokujúce slová šéfa Slovenských elektrární: Priemyselné fabriky doslova hazardujú s elektrinou!
Šokujúce slová šéfa Slovenských elektrární: Priemyselné fabriky doslova hazardujú s elektrinou!
Motoristi pozor: Dva dôležité tunely budú počas víkendu niekoľko hodín neprejazdné!
Motoristi pozor: Dva dôležité tunely budú počas víkendu niekoľko hodín neprejazdné!

Šport

Klub, kvôli ktorému odmietol všetkých: Real Madrid privítal ďalšieho zlatého chlapca
Klub, kvôli ktorému odmietol všetkých: Real Madrid privítal ďalšieho zlatého chlapca
La Liga
Škandalózne odhalenie na MS: Za ženskú reprezentáciu hrali aj muži, neminul ich trest
Škandalózne odhalenie na MS: Za ženskú reprezentáciu hrali aj muži, neminul ich trest
Volejbal
Liverpool strieľa ostrými: Slot oznámil novú posilu za 40 miliónov, chýba doladiť detaily
Liverpool strieľa ostrými: Slot oznámil novú posilu za 40 miliónov, chýba doladiť detaily
Premier League
Z KHL na terapiu: Ex-Popradčan priznal, že v Rusku zostal počas vojny iba kvôli peniazom
Z KHL na terapiu: Ex-Popradčan priznal, že v Rusku zostal počas vojny iba kvôli peniazom
KHL

Auto-moto

VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Pracovné prostredie
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy

Technológie

Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Armádne technológie
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Armádne technológie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Veda a výskum
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Bezpečnosť

Bývanie

Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy

Pre kutilov

Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Partnerské vzťahy
Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovská tragédia v bazéne:
Zahraničné
Obrovská tragédia v bazéne: Telo 12-ročného chlapca našla matka bez známok života, podozrenie na zásah prúdom
Vydesení ľudia na pobreží
Zahraničné
Vydesení ľudia na pobreží v Chorvátsku: FOTO Našlo sa čosi odporné! TOTO musí skončiť
Aevis kritizuje Ministerstvo životného
Domáce
Aevis kritizuje Ministerstvo životného prostredia za nákup zbraní na odstrel medveďov: Rezort kritiku odmieta
V toku rieky Seina
Zahraničné
V toku rieky Seina pri Paríži našli štyri telá mužov: Polícia ich objavila v priebehu jedného dňa

Ďalšie zo Zoznamu