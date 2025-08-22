Oblasť bývania zamestnancov rezortu vnútra pomôžu riešiť aj štátne bytové agentúry

BRATISLAVA - Riešenie bytovej otázky všetkých zamestnancov Ministerstva vnútra (MV) SR s cieľom stabilizovať ich personálne stavy je predmetom memoránd o vzájomnej spolupráci v tejto oblasti, ktoré vo štvrtok (21. 8.) podpísali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania Milanom Lipkom a predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Evou Lisovou. Informoval o tom hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Riešenie bytovej otázky zamestnancov ministerstva s cieľom stabilizovať ich personálne stavy sa netýka len polície, ale aj Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby či odborných civilných pracovísk. „Predmetom našej spolupráce je identifikácia vhodných lokalít a projektov bytových domov na účely výstavby či rekonštrukcie, taktiež podpora výstavby či poskytovania nájomného bývania firmami či samosprávami, pričom ministerstvo vnútra bude súčinné pri komunikácii s partnermi v regióne vrátane tých v miestnej štátnej správe a samospráve, čo vlastne už prebieha,“ povedal Šutaj Eštok.
archívne video
Snahou rezortu vnútra je tiež získavať do svojej správy kvalitné byty či ubytovacie zariadenia
Štátny fond rozvoja bývania si podľa jeho generálneho riaditeľa Lipku plne uvedomuje, aký kľúčový význam má dostupné bývanie pre jednotlivcov, rodiny, ale aj zamestnancov rezortu vnútra, ktorí zabezpečujú chod štátu a ochranu jeho občanov. „V súčasnosti čelíme obdobiu, keď sú viaceré profesie v tomto rezorte nedostatkové, a práve preto vnímame našu podporu aj ako nástroj, ktorý môže pomôcť zatraktívniť tieto povolania a zabezpečiť ich stabilnú budúcnosť,“ zdôraznil Lipka.
Spolupráca s obidvoma agentúrami má prebiehať formou vzájomnej výmeny informácií, spoločnými projektami a pracovnými stretnutiami či participáciou na tvorbe potrebných metodických a strategických dokumentov. Snahou rezortu vnútra je tiež získavať do svojej správy kvalitné byty či ubytovacie zariadenia. Ďalšou formou pomoci sú legislatívne opatrenia vo forme príspevkov na bývanie napríklad v zákone o štátnej službe policajtov, výška ktorých závisí od lokality, ako aj od možností rozpočtu. Šutaj Eštok poukázal na úspešný štart projektu nájomného bývania v Trnave.