Ministerstvo vnútra rieši mimoriadnu situáciu v Spišskom Štiavniku: Pripravuje kroky na upokojenie napätia

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) a jeho podriadené zložky - Okresný úrad Poprad - rieši mimoriadnu situáciu vyhlásenú starostom obce Spišský Štiavnik od jej vzniku 22. júla. Uviedli to z tlačového odboru rezortu v reakcii na stredajšiu (13. 8.) tlačovú konferenciu Progresívneho Slovenska (PS). Podotkli, že v súčasnosti sú zo strany sekcie krízového riadenia pripravované kroky na rýchlejšie upokojenie situácie a uvoľnenie napätia v zasiahnutej komunite.
Ako priblížili, to sa týka najmä dočasného núdzového ubytovania, ktoré podľa ministerstva umožní aj jednoduchšie zvládnutie šíriacej sa nákazy svrabu. Doplnili, že na pôde okresného úradu prebiehajú koordinačné porady prítomných aktérov od štátnych inštitúcií. Zahŕňajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - koordinátorku ochrany detí pred násilím - zástupcov splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity či splnomocnenkyňu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti až po neziskové organizácie IPčko, Človek v ohrození, Asociáciu samaritánov SR a Slovenský Červený kríž. Tie podľa rezortu vykonávajú dohodnuté záchranné práce na základe príkazov prednostky okresného úradu.
Opozičné PS žiadalo od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) kroky, ktoré by pomohli riešiť krízovú situáciu po júlovom požiari v Spišskom Štiavniku v okrese Poprad, ktorý pripravil o strechu nad hlavou vyše 140 ľudí. Ako na tlačovej konferencii v stredu uviedla poslankyňa Národnej rady SR Darina Luščíková (PS), Spišský Štiavnik je ďalším dôkazom toho, že štát zlyháva v ochrane svojich občanov. Po požiari 22. júla, ktorý zachvátil časť osady s odhadovaným počtom 1800 obyvateľov, prišlo v rómskej osade o strechu nad hlavou viac ako 140 ľudí. Obec ich dočasne umiestnila do komunitného centra, pričom ide najmä o matky s deťmi.