Tragédia na zastávke električky: Štyri deti ukradli auto a zrazili ženu! Tá zraneniam podľahla

MILÁNO - Štyri deti vo veku 11 až 13 rokov ukradli biely citroën a počas riskantnej jazdy na predmestí Milána zrazili 71-ročnú ženu stojacu na električkovej zastávke. Seniorka zomrela krátko po prevoze do nemocnice.
V pondelok na juhu Milána, v štvrti Gratosoglio, sa odohrala tragédia, ktorá otriasla celým Talianskom. Podľa televízie Rai išlo o troch chlapcov a jedno dievča bosnianskeho pôvodu, ktorí žijú v ilegálnom tábore kočovníckej komunity. Auto – biely citroën s francúzskou poznávacou značkou – riadil len 13-ročný chlapec.
Smrteľný náraz na zastávke
Podľa polície sa skupina detí vozila ulicami vysokou rýchlosťou, keď chlapec v jednej zákrute stratil kontrolu nad vozidlom. Auto dostalo šmyk, prešlo obrubník, vrazilo na trávnatý pás a čelne narazilo do 71-ročnej ženy, ktorá čakala na električku neďaleko svojho domova. Náraz ju odhodil niekoľko metrov a auto následne zrazilo aj dopravnú značku.
Seniorka po prevoze do nemocnice zomrela. Deti z miesta ušli bez toho, aby privolali pomoc.
Kamery a tričká s Pokémonmi
Útek netrval dlho – bezpečnostné kamery zachytili celú jazdu aj podobu detí. K ich identifikácii prispel aj detail, že krátko pred nehodou si v obchode kúpili tričká s motívom Pokémonov. Na zázname z predajne boli ich tváre zreteľne viditeľné. Polícia ich našla v kočovníckom tábore na južnom okraji Milána.
Iróniou osudu bolo, že v čase nehody prechádzala okolo električka, v ktorej sedeli francúzski turisti – majitelia ukradnutého auta. Jeden z nich vozidlo okamžite spoznal.
Majitelia zostali bez všetkého
„V aute boli všetky naše kufre, ešte sme si ich nestihli vybrať,“ povedal pre Corriere della Sera 20-ročný majiteľ auta. „Teraz nemáme nič, len oblečenie, ktoré máme na sebe,“ dodal s tým, že naspäť do Štrasburgu budú musieť cestovať vlakom. Vozidlo im deti ukradli deň pred tragédiou spred penziónu, kde boli ubytovaní.
Politická reakcia a hnev pozostalých
Incident vyvolal ostré reakcie aj na politickej scéne. Vicepremiér a líder strany Liga Matteo Salvini označil nehodu za „šialenú“ a podľa servera Milano Today vyhlásil: „Kočovnícky tábor musí byť okamžite vysťahovaný a zrovnaný so zemou. Pseudorodičia týchto detí by mali byť zatknutí a mala by im byť odobrané rodičovské práva.“
Jeden zo synov obete povedal, že smrť jeho matky nemožno ospravedlniť „smolou“. „Nie je to nešťastie, ale vražda, ktorá sa nemala stať. Deti, ktoré ju zabili, vyrástli v kriminalite,“ uviedol.
Bez trestnej zodpovednosti
Podľa talianskych zákonov nie sú osoby mladšie ako 14 rokov trestne zodpovedné. Prípad preto okrem polície rieši aj úrad na ochranu detí a mládeže. Súd môže na jeho odporúčanie nariadiť výchovné opatrenia, vrátane umiestnenia do ústavnej starostlivosti.