Pri nehode policajného auta odhalili ZÁVAŽNÉ porušenia: Vodič vraj nemal oprávnenie na šoférovanie! To nie je všetko

BRATSLAVA - Nedávna nehoda policajného vozidla v centre Bratislavy odhalila sériu závažných pochybení. Incident sa odohral v utorok (12. 8.) na rušnej križovatke ulíc Landererova a Dostojevský rad, kde policajné auto narazilo do betónového stĺpa.
Podľa informácií TV Joj sedel za volantom policajt, ktorý nemal potrebné oprávnenie na riadenie služobného vozidla. Navyše, použitie majákov nebolo v súlade s predpismi, keďže vodič disponoval len základným povolením, ktoré na aktiváciu výstražného zariadenia nestačí. Vo vozidle sa nachádzala aj študentka strednej policajnej školy z Pezinka.
Po nehode museli záchranári ošetriť a previezť do nemocníc tri zranené osoby. 25-ročný muž utrpel zlomeninu stehennej kosti a poranenia hlavy a ruky, zatiaľ čo 21-ročná žena a 24-ročný muž mali zranenia hlavy. Všetci boli hospitalizovaní v bratislavských nemocniciach.
Prípad vyšetruje policajná inšpekcia
Cez križovatku išli policajti veľmi rýchlo, čo dokazuje aj fakt, že stĺp, na ktorom bola mestská kamera, ostal po náraze posunutý. Prípad vyšetruje Úrad inšpekčnej služby. "Dopravnú nehodu, ktorú spôsobili policajti na služobnom motorovom vozidle, ktorí sú služobne zaradení na okresnom riaditeľstve PZ BA 1, prevzal včera vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby. Vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia a trestný čin vo veci ublíženia na zdraví," informovala hovorkyňa Andrea Dobiášová.
Advokát Milan Ficek pre TV Joj upresnil, že za tieto činy hrozí trest odňatia slobody v rozsahu od šiestich mesiacov do jedného roka. Ostatné pochybenia netrestného charakteru už rieši zákon o štátnej službe. Podľa tohto zákona môžu byť policajti potrestaní písomným pokarhaním alebo znížením platu.