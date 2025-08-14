Izrael má nové pravidlá! Bránia však neziskovým organizáciám dodávať pomoc do Pásma Gazy

JERUZALEM - V dôsledku novej izraelskej legislatívy regulujúcej zahraničné neziskové organizácie sú žiadosti týchto organizácií o dovoz humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy čoraz častejšie zamietané. Vyplýva to zo spoločného listu zverejneného vo štvrtok, ktorý podpísalo vyše 100 neziskových organizácií. Informuje správa agentúry AFP.
„Izraelské orgány zamietli žiadosti desiatok mimovládnych organizácií o dovoz životne dôležitých tovarov s odôvodnením, že tieto organizácie nie sú oprávnené poskytovať pomoc,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Podľa listu, ktorého signatármi sú okrem iných organizácie Oxfam a Lekári bez hraníc (MSF), bolo len v júli zamietnutých najmenej 60 žiadostí o dovoz pomoci do Gazy.
Nový súbor pravidiel
V marci izraelská vláda schválila nový súbor pravidiel pre zahraničné mimovládne organizácie poskytujúce pomoc Palestínčanom. Zákon aktualizuje rámec, podľa ktorého sa musia humanitárne organizácie registrovať, aby si udržali svoj status v Izraeli. Zároveň však zákon uvádza aj ustanovenia vymedzujúce podmienky, za ktorých môže byť ich žiadosť zamietnutá alebo ich registrácia zrušená.
Registrácia môže byť zamietnutá, ak izraelské orgány usúdia, že daná skupina popiera demokratický charakter Izraela alebo „podporuje kampane na delegitimizáciu“ tejto krajiny. „Bohužiaľ, mnohé humanitárne organizácie slúžia ako krytie pre nepriateľské a niekedy aj násilné aktivity,“ povedal pre agentúru AFP minister pre záležitosti diaspóry Amichaj Šikli. „Organizácie, ktoré nemajú žiadnu spojitosť s nepriateľskými alebo násilnými aktivitami a nemajú žiadne väzby na (Palestínčanmi vedené, pozn. TASR) hnutie bojkotu Izraela, dostanú povolenie na činnosť,“ dodal Šikli, ktorého ministerstvo riadilo prípravu spomínaných nových usmernení.
Humanitárne organizácie však protestujú
Humanitárne organizácie však protestujú, že práve kvôli týmto novým pravidlám sa obyvateľom Pásma Gazy nedostáva potrebnej pomoci. „Našou úlohou je zachraňovať životy, ale kvôli obmedzeniam registrácie zostávajú civilisti bez potravín, liekov a ochrany, ktoré naliehavo potrebujú,“ povedala Jolien Veldwijková, regionálna riaditeľka charitatívnej organizácie CARE pôsobiacej na palestínskom území.
Veldwijková uviedla, že CARE nebola schopná doručiť žiadnu pomoc do Pásma Gazy odvtedy, čo Izrael v marci uvalil úplnú blokádu na palestínske územie, a to aj napriek tomu, že Izrael v máji tieto obmedzenia čiastočne zmiernil. Od mája sa izraelská vláda spolieha na Humanitárnu nadáciu pre Gazu (GHF), ktorá spravuje centrá distribúcie potravín. Jej prácu však od začiatku sprevádza chaos. Médiá tiež často informujú o prípadoch, keď izraelskí vojaci smrteľne postrelili ľudí čakajúcich v rade na humanitárnu pomoc.