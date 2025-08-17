Nedeľa17. august 2025, meniny má Milica, zajtra Elena, Helena

Netanjahu obvinil demonštrantov, že posilňujú pozíciu Hamasu

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu kritizoval demonštrantov, ktorí po celej krajine požadovali ukončenie vojny v Pásme Gazy. Podľa Netanjahua tým v skutočnosti posilňujú pozíciu palestínskeho militantného hnutia Hamas v rokovaniach, informujeme podľa správy agentúry AFP.

„Tí, ktorí dnes volajú po ukončení vojny bez porážky Hamasu, nielenže posilňujú pozíciu Hamasu a naťahujú prepustenie našich rukojemníkov, ale tiež zaisťujú, že sa hrôzy zo 7. októbra zopakujú,“ povedal Netanjahu na zasadnutí kabinetu s odkazom na útok palestínskych militantov na Izrael z jesene 2023, ktorý konflikt v Pásme Gazy vyvolal. Izraelská polícia medzitým podľa agentúry AP uviedla, že počas štrajkov a protestov požadujúcich prímerie a dohodu o prepustení rukojemníkov v krajine zadržala dovedna 25 ľudí.

Netanjahu obvinil demonštrantov, že
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Fórum vyzvalo na celoštátny štrajk na protest

Protest podnietila výzva Fóra rodín rukojemníkov. Obdobné demonštrácie hlásili aj z Haify, Jeruzalema či mesta Beer Ševa. Fórum zároveň vyzvalo v nedeľu na celoštátny štrajk na protest proti rozhodnutiu izraelskej vlády rozšíriť svoju ofenzívu v Gaze miesto uzavretia dohody o prepustení rukojemníkov. Izraelské úrady odhadujú, že Hamas okrem asi 20 živých rukojemníkov zadržiava v Gaze aj telá ďalších približne 30 unesených osôb. O prepustení rukojemníkov, vydaní tiel a ukončení vojny rokovali nepriamo obe znepriatelené strany už celé mesiace, avšak bezvýsledne.

Viac o téme: DemonštantiObvinenie IzraelBenjamin NetanjahuHamasPásmo Gazy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Naím Kásim
Hizballáh odmieta odzbrojenie: Vláda podľa lídra vydáva celú krajinu Izraelu
Zahraničné
americký prezident Donald Trump
Trump vyzval Izrael, aby umožnil vstup novinárov do Pásma Gazy: Tí by mali informovať o humanitárnych aktivitách
Zahraničné
Generálny tajomník OSN Antonio
OSN vyzvala Izrael na zrušenie plánov židovskej osady: Oddelila by východný Jeruzalem od Západného brehu Jordánu
Zahraničné
Izrael má nové pravidlá!
Izrael má nové pravidlá! Bránia však neziskovým organizáciám dodávať pomoc do Pásma Gazy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jang - fermentované omáčky, ktoré tvoria základ kórejskej stravy
Jang - fermentované omáčky, ktoré tvoria základ kórejskej stravy
Cestovanie
Ľudia trávia horúci letný deň na jazere Veľký Draždiak
Ľudia trávia horúci letný deň na jazere Veľký Draždiak
Správy
Súťaž DIY plavidiel v rámci Kultúrneho leta v Petržalke - Letná vlna fantázie
Súťaž DIY plavidiel v rámci Kultúrneho leta v Petržalke - Letná vlna fantázie
Správy

Domáce správy

Kaliňák v tom má
Kaliňák v tom má jasno: Návrat Ukrajiny k pôvodným hraniciam je nereálny! Majerský mu protirečil
Domáce
Záchranná akcia v Slovenskom
Záchranná akcia v Slovenskom raji: Poľská rodina zachránená po zablúdení v tme
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Zažiarte bez návštevy kaderníka: Aha, ako si môže dokonalý účes vytvoriť každá žena
Domáce
Rozsiahly požiar v Zázrivej: FOTO Hasiči bojovali celú noc, škody za milióny eur
Rozsiahly požiar v Zázrivej: FOTO Hasiči bojovali celú noc, škody za milióny eur
Čadca

Zahraničné

Hľadači preskúmajú bývalé cvičisko
Hľadači preskúmajú bývalé cvičisko SS: Objavia konečne legendárnu Jantárovú komnatu?
dromedar.sk
FOTO Netanjahu obvinil demonštrantov, že
Netanjahu obvinil demonštrantov, že posilňujú pozíciu Hamasu
Zahraničné
Streľba v nočnom klube:
Streľba v nočnom klube: Z miesta hlásia troch mŕtvych, strelcov bolo viacero!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Protesty v Srbsku
Eskalácia napätia v Srbsku: Protivládne demonštrácie prerastajú do násilností
Zahraničné

Prominenti

FOTO a VIDEO vnútri! ZÁSNUBY naopak! Slávna herečka
ZÁSNUBY naopak! Slávna herečka (27) zobrala veci do VLASTNÝCH rúk: Požiadala partnera o ruku!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! ŠOK na Muzikálovom festivale:
ŠOK na Muzikálovom festivale: Umelci po 70-ke hviezdami módnej šou... Vyzliekli sa do PLAVIEK!
Domáci prominenti
Zomrel legendárny Oldo Hlaváček
Zomrel legendárny Oldo Hlaváček (†91): Milovanú manželku prežil o 4 roky... Samotu zvládal ťažko!
Domáci prominenti
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny slovenský herec Oldo Hlaváček (†91)!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Muž (53) šokuje svojím
Muž (53) šokuje svojím mladistvým vzhľadom: V obchode si od neho pýtajú občiansky! TOTO je jeho tajomstvo
Zaujímavosti
Chorvátsko s chlpatými kamarátmi:
Chorvátsko s chlpatými kamarátmi: Na týchto plážach ponúkajú pamlsky, pivo aj čipsy pre psov!
dromedar.sk
Ilustračné foto
TRIK LETISKOVÉHO ZAMESTNANCA, ktorý ti zmení cestovanie: Takto dostaneš kufor ako PRVÝ z lietadla!
Zaujímavosti
Lekár je tento druh
Lekár je tento druh ovocia 3-krát denne: DÔVOD? Dajte na jeho radu a možno sa vám zmení život!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Zažiarte bez návštevy kaderníka: Aha, ako si môže dokonalý účes vytvoriť každá žena
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Roky ani netušil, že jeho syn je miliardár: Nebol som príliš dobrý rodič, povedal biologický otec Jeffa Bezosa! (foto)
Roky ani netušil, že jeho syn je miliardár: Nebol som príliš dobrý rodič, povedal biologický otec Jeffa Bezosa! (foto)
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Vláda má plán, ako sa vyhnúť vyrovnanému rozpočtu: Fico bude musieť obhájiť dôveru svojho kabinetu v parlamente!
Vláda má plán, ako sa vyhnúť vyrovnanému rozpočtu: Fico bude musieť obhájiť dôveru svojho kabinetu v parlamente!
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)

Šport

Slovenskí reprezentanti zaujali svetovými výkonmi: Vybojovali dva cenné kovy
Slovenskí reprezentanti zaujali svetovými výkonmi: Vybojovali dva cenné kovy
Atletika
VIDEO Niečo takéto sa človeku stane raz za život: Fatálne zlyhanie brankára Teplíc!
VIDEO Niečo takéto sa človeku stane raz za život: Fatálne zlyhanie brankára Teplíc!
Chance liga
Zranený Suslov mieri na operačný stôl a tak skoro si nezahrá: Aj taký je futbal
Zranený Suslov mieri na operačný stôl a tak skoro si nezahrá: Aj taký je futbal
Serie A
Najprv vlna nenávisti, teraz bol hrdinom: Weiss povedal, prečo dal Ignatenkovi druhú šancu
Najprv vlna nenávisti, teraz bol hrdinom: Weiss povedal, prečo dal Ignatenkovi druhú šancu
Niké liga

Auto-moto

BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Aké práva máte pri práci z domu? Môže vám zamestnávateľ monitorovať počítač?
Aké práva máte pri práci z domu? Môže vám zamestnávateľ monitorovať počítač?
Prostredie práce
Môže vás zamestnávateľ nútiť vziať si dovolenku? Tu sú pravidlá
Môže vás zamestnávateľ nútiť vziať si dovolenku? Tu sú pravidlá
Dovolenka a Choroba
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Kečup z cukety: Domáca delikatesa, ktorá prekvapí chuťou
Výber receptov
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Rady a tipy

Technológie

Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Vedci zvrátili stratu pamäte tým, že naštartovali malé mozgové elektrárne. Svitá nám na lepšie časy?
Veda a výskum
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Chce AI utiecť spod kontroly a vydierať ľudstvo? Vedci odhalili, čo sa deje za oponou
Bezpečnosť
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
Túto skrytú funkciu si vo Waze zapni. Pomôže ti vyhnúť sa policajným hliadkam aj pokutám
Aplikácie a hry
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
AI sa práve naučila čítať tvoje myšlienky. Vie ich dekódovať so 74 % presnosťou
Technológie

Bývanie

Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?

Pre kutilov

Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bola som pre neho len prestupná stanica: Vedela som to, aj tak som si ho vzala a on ma opustil počas nášho svadobného dňa
Sex a vzťahy
Bola som pre neho len prestupná stanica: Vedela som to, aj tak som si ho vzala a on ma opustil počas nášho svadobného dňa
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump a Vladimir
Zahraničné
Prekvapivé odhalenie: Expertka na čítanie z pier prehovorila! O TOMTO sa Trump s Putin rozprávali
Kaliňák v tom má
Domáce
Kaliňák v tom má jasno: Návrat Ukrajiny k pôvodným hraniciam je nereálny! Majerský mu protirečil
Melania Trumpová
Zahraničné
Melania Trumpová poslala Putinovi list: Teraz zverejnili jeho obsah! Srdcervúce slová prvej dámy USA
Propagandista Kremľa Vladimir Solovjov
Zahraničné
Z Moskvy zazneli zlovestné slová: Chystá sa ďalšia špeciálna operácia! TEJTO krajiny by sa mohla týkať

Ďalšie zo Zoznamu