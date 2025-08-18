Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

Zdravý vek Európanov: Na prehnané očakávania zabudnite! Nový výskum stavia Slovensko opäť na chvost!

Počet rokov v zdraví sa na Slovensku pohybuje od 56 do 57 rokov. Zobraziť galériu (2)
Počet rokov v zdraví sa na Slovensku pohybuje od 56 do 57 rokov. (Zdroj: gettyimages.com)
BRATISLAVA - Nikto tu nebude večne, a to ani v prípade, že sa dožijete vysokého veku. Aj to je dôvod sa zamyslieť nad tým, koľko "zdravých rokov" sa priemerný Európan dožíva. Eurostat túto príležitosť vzal do rúk a vytvoril prieskum, ktorý opäť nevyzerá pre Slovensko lichotivo. Kým technológia v zdravotníctve kráča neustále vpred, Slováci sa priemerne dožijú 56 až 57 rokov v zdraví. Potom nastupujú roky ochorení a ťažkých komplikácií. Kým my sme takmer na chvoste rebríčka, iné je to v takom Taliansku či vo Švédsku.

Nie sme žiadnym premiantom

Eurostat rebríček dožitia Europánov zverejnil na svojom webe. Zameriava sa na rok 2023. Pre našinec určite nepôjde o práve optimistické čítanie. Slováci sa totiž po Litve a Estónsku ocitli na samom dne rebríčka s priemerným počtom zdravého veku u muža na úrovni 56,8 roka. U žien je to o pár desatín viac.

"V roku 2023 bol priemerný počet rokov zdravého života pri narodení v Európskej únii 63,1 roka, u žien 63,3 roka a u mužov 62,8 roka," popisuje web. Slováci sú teda hlboko pod priemerom.

Ženy, ako obvykle, žijú dlhšie

Priemerná dĺžka života pri narodení bola u žien v EÚ v priemere o 5,3 roka dlhšia ako u mužov (84,0 roka v porovnaní so 78,7 rokmi). Roky zdravého života – bez obmedzení aktivity – predstavujú 75 až 80 percent celkovej dĺžky života u žien a mužov. Muži preto v priemere strávia väčšiu časť svojho kratšieho života bez obmedzení aktivity.

Na úrovni jednotlivých krajín bolo iba niekoľko krajín, kde sa muži dožívali viac rokov zdravého života ako ženy. Išlo o Maltu, Švédsko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Fínsko a Dánsko.

Muži vedú na Malte, ženy aj v Bulharsku

Najvyšší počet rokov prežitých v zdraví u mužov bol zaznamenaný na Malte (71,7 roka), pričom ďalšie je Taliansko (68,5 roka) a Švédsko (67,2 roka), zatiaľ čo najnižší bol v Lotyšsku (51,2 roka), Estónsku (56,5 roka) a, žiaľ, aj na Slovensku.

V roku 2023 sa najvyšší počet rokov života v zdraví pri narodení u žien (71,1 roka) objavil opäť pri Malte, a to hneď pred Bulharskom (71,0 roka) a Talianskom (69,6 roka). Naopak, Lotyšsko malo najnižší počet rokov života v zdraví u žien (54,3 roka). Ďalším bolo Dánsko (55,4 roka) a Fínsko (55,9 roka).

