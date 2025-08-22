Holandská vláda sa nedohodla na sankciách voči Izraelu: Minister odstúpil

AMSTERDAM - Holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp v piatok rezignoval po tom, čo sa tamojšia vláda v piatok nedokázala dohodnúť na uvalení sankcií voči Izraelu. Informovala o tom holandská tlačová agentúra ANP, píše agentúra AFP.
„Vidím, že nedokážem presadiť ďalšie zmysluplné opatrenia na zvýšenie tlaku na Izrael,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie šéf holandskej diplomacie. Veldkamp tvrdí, že kroky, ktoré navrhol, opakovane narazili na odpor vo vláde. „Cítim sa obmedzovaný v nastavovaní kurzu, ktorý ako minister zahraničných vecí považujem za nevyhnutný,“ vyhlásil.
Veldkamp v júli zakázal vstup do krajiny dvom krajne pravicovým izraelským ministrom Becalelovi Smotričovi a Itamarovi Ben Gvirovi. V liste adresovanom holandským poslancov vtedy uviedol, že tento krok voči izraelským ministrom financií a národnej bezpečnosti súvisí s tým, že opakovane podnecovali násilie osadníkov voči palestínskemu obyvateľstvu. Spresnil, že je to aj za ich obhajobu rozširovania izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a tiež výzvy na etnické čistky v Pásme Gazy.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar na to reagoval vyhlásením, že Holandsko sa rozhodlo „vymeniť svoje dlhoročné priateľstvo s Izraelom za otvorené nepriateľstvo“. Holandsko sa pripojilo k nedávnym dvom vyhláseniam, v ktorom signatárske štáty vyzvali na zastavenie hladomoru v Pásme Gazy a odsúdili tiež plány Izraela na výstavbu židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu.