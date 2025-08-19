Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

Jedinečná udalosť! Najkrajšiu historickú stavbu vo Švédsku presúvajú: Toto je dôvod

Pre rozširovanie ťažby presúvajú historický kostol Kiruna kyrka vo Švédsku Zobraziť galériu (3)
Pre rozširovanie ťažby presúvajú historický kostol Kiruna kyrka vo Švédsku (Zdroj: SITA/Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŠtTOKHOLM - Vo švédskom banskom meste Kiruna začal pomalý presun historického kostola Kiruna kyrka, ktorý bol vyhlásený za najkrajšiu stavbu vo Švédsku spred roku 1950. Presun tejto červenej drevenej stavby na úplnom severe krajiny bol nariadený z dôvodu rozšírenia ťažby v najväčšej podzemnej bani v Európe. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Kiruna kyrka, 672-tonový luteránsky kostol z roku 1912, sa bude presúvať päť kilometrov do nového mesta Kiruna na diaľkovo ovládaných plošinových návesoch počas dvoch dní. Operácia začala v utorok po 8.00 h.

Pre rozširovanie ťažby presúvajú historický kostol Kiruna kyrka vo Švédsku
Zobraziť galériu (3)
Pre rozširovanie ťažby presúvajú historický kostol Kiruna kyrka vo Švédsku  (Zdroj: SITA/Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP)

Regionálna baňa na železnú rudu spoločnosti LKAB a stále hlbšie vŕtanie v nej v priebehu rokov oslabilo okolitú pôdu, čím sa zvýšilo riziko zrútenia niektorých častí mesta. V rámci príprav na utorňajší presun vykopali zem okolo kostola, aby pod budovu mohli umiestniť veľké žlté trámy, pomocou ktorých sa stavba mohla zdvihnúť na prívesy.

Kostol bol „pred presťahovaním dôkladne preskúmaný, aby sa čo najlepšie ochránili jeho kultúrne hodnoty a aby sa zabezpečilo, že najmä oltárny obraz a organ budú presťahované s opatrnosťou“, uviedla spoločnosť LKAB.

Pre rozširovanie ťažby presúvajú historický kostol Kiruna kyrka vo Švédsku
Zobraziť galériu (3)
Pre rozširovanie ťažby presúvajú historický kostol Kiruna kyrka vo Švédsku  (Zdroj: SITA/AP Photo/Malin Haarala)

Očakáva sa, že pri tejto príležitosti ulice mesta zaplní viac ako 10-tisíc ľudí. Pricestovať do mesta Kiruna by mal tiež švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv. AFP vysvetľuje, že proces presídľovania mesta začal pred takmer dvomi desaťročiami a pravdepodobne bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Nové centrum mesta slávnostne otvorili v septembri 2022.

Samotné presťahovanie kostola by malo stáť 500 miliónov švédskych korún a financuje ho spoločnosť LKAB, ktorá presun označila za „jedinečnú udalosť vo svetovej histórii“. Spolu s kostolom presunú celkovo 23 kultúrnych stavieb. Zvonica, ktorá stojí samostatne vedľa kostola, bude presťahovaná budúci týždeň.

Spoločnosť LKAB ponúkla všetkým, ktorých sa presťahovanie mesta dotklo, finančnú kompenzáciu alebo prestavbu ich domovov či budov.

Viac o téme: ŤažbaŠvédskoKiruna kyrkaHistorický kostol
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Vo Švédskom meste Örebro
AKTUÁLNE Desivé správy zo Švédska! ÚTOK na mešitu si vyžiadal život muža (†25), druhý je naďalej vo vážnom stave
Zahraničné
Eurokomisia žiada Čínu o
Eurokomisia žiada Čínu o zrušenie sankcií voči litovským bankám kvôli sporu o Taiwan
Zahraničné
FOTO Zdravý vek Európanov: Na
Zdravý vek Európanov: Na prehnané očakávania zabudnite! Nový výskum stavia Slovensko opäť na chvost!
Zahraničné
Prvý blok elektrárne je
Prvý blok elektrárne je po invázii medúz opäť v prevádzke
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podujatia L'Etape Slovakia by Tour de France sa zúčastní Greg Van Avermaet
Podujatia L'Etape Slovakia by Tour de France sa zúčastní Greg Van Avermaet
Šport
Strana Progresívne Slovensko reaguje na aktuálne témy ako sú tender na záchranky, kultúra či samit v USA
Strana Progresívne Slovensko reaguje na aktuálne témy ako sú tender na záchranky, kultúra či samit v USA
Správy
Jozef Vajda o súčasných “lordoch”: Trčí im slama z topánok... Silné slová!
Jozef Vajda o súčasných “lordoch”: Trčí im slama z topánok... Silné slová!
Prominenti

Domáce správy

Peter Lipták
Kontroverzný lekár čelí obžalobe za popieranie pandémie a nabádanie na ignorovanie protipandemických opatrení
Domáce
AKTUÁLNE Najvyšší súd vrátil
AKTUÁLNE Najvyšší súd vrátil korupčnú kauzu Syseľ naspäť na Špecializovaný trestný súd
Domáce
FOTO Oskar Dvořák
PS vyzýva Šaška, aby vysvetlil podrobnosti o zrušení tendra na záchranky
Domáce
AKTUÁLNE POŽIAR V MESTE Záchranári bojujú o život dvoch DETÍ! Hlásia aj ďalších ranených
AKTUÁLNE POŽIAR V MESTE Záchranári bojujú o život dvoch DETÍ! Hlásia aj ďalších ranených
Bratislava

Zahraničné

Česká republika na jeseň
Historický moment pre našich susedov, ako prví v EÚ zavádzajú na diaľnici maximálnu povolenú rýchlosť do 150km/h!
Zahraničné
Izrael zvádza tuhé boje
Izrael skúma odpoveď Hamasu na nový návrh dohody o prímerí
Zahraničné
FOTO Pre rozširovanie ťažby presúvajú
Jedinečná udalosť! Najkrajšiu historickú stavbu vo Švédsku presúvajú: Toto je dôvod
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Netanjahu kritizoval Albaneseho pre zrušenie víz izraelskému politikovi
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Tlučková, Gizka Oňová
Tlučková spomína na SVADBU so Skrúcaným: Pozvaný bol aj Krajíček (†57)... Neuveríte, čo VYVIEDOL!
Domáci prominenti
Matt Damon
Slávnemu hercovi dýchala SMRŤ na krk: Život mu ZACHRÁNIL obľúbený moderátor!
Zahraniční prominenti
Jozef Vajda
Jozef Vajda o súčasných “lordoch”: Trčí im slama z topánok... Silné slová!
Domáci prominenti
Matthew Perry
Ketamínová kráľovná sa PRIZNALA: Matthewovi Perrymu (†54) predala SMRTEĽNÚ DÁVKU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Neobyčajný zásnubný príbeh sa
Neuveriteľné šťastie: Mladá žena si našla zásnubný prsteň, po mesiacoch pátrania objavila obrovský diamant!
Zaujímavosti
Cestovateľský sprievodca: Top 5
Cestovateľský sprievodca: Top 5 talianskych hradov a zámkov, ktoré stojí za to navštíviť
dromedar.sk
Šokujúci prípad: 76-ročný muž
Šokujúci prípad: 76-ročný muž sa zaľúbil do umelej inteligencie, namiesto lásky ho čakalo to najhoršie!
Zaujímavosti
Milionár prekročil rýchlosť o
Milionár prekročil rýchlosť o pár kilometrov: Nasledovala pokuta, akú bežný človek nezarobí ani za roky!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Megainvestícia do baterkárne napreduje: Slovensko bude svetovou jednotkou, avizuje Fico! (foto)
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!
Ďalšia zvolávacia akcia prémiovej značky: Problémy má už druhýkrát tento rok!
Pozor na ďalší trik podvodníkov: Tvária sa ako banka a chcú citlivé údaje!
Pozor na ďalší trik podvodníkov: Tvária sa ako banka a chcú citlivé údaje!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!
Ukrajinský útok zastavil ruskú ropu: Stopku hlási Slovensko aj Maďarsko, padli tvrdé slová!

Šport

Jeden z najzaujímavejších prestupov leta: Nesmrteľná extraligová ikona sa sťahuje do prvej ligy
Jeden z najzaujímavejších prestupov leta: Nesmrteľná extraligová ikona sa sťahuje do prvej ligy
TIPOS Slovenská hokejová liga
Také niečo tu dlho nebolo: Dve Slovenky proti sebe na turnaji WTA, úžasná dráma a skvostný tenis
Také niečo tu dlho nebolo: Dve Slovenky proti sebe na turnaji WTA, úžasná dráma a skvostný tenis
WTA
VIDEO Burácajúce San Siro venovalo Modričovi mohutné standing ovation: Miláno je môj nový domov!
VIDEO Burácajúce San Siro venovalo Modričovi mohutné standing ovation: Miláno je môj nový domov!
Coppa Italia
Slovenský fanúšik sa môže tešiť na športový sviatok: Slovan nastúpi proti Manchestru
Slovenský fanúšik sa môže tešiť na športový sviatok: Slovan nastúpi proti Manchestru
Tipos SBL

Auto-moto

Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
NDS začne v pondelok s opravou vozovky na D1 pri Ilave. Práce potrvajú mesiac
Doprava
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Pracujete na zmluvu na určitý čas? Pozor na tieto pravidlá, ktoré sa vás týkajú
Hľadám prácu
Ktoré zamestnania majú najvyššie riziko zániku do 10 rokov?
Ktoré zamestnania majú najvyššie riziko zániku do 10 rokov?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Bruschetta s broskyňou: recept na elegantné predjedlo
Chuťovky
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Jogurtové langoše: Rýchla dobrota, ktorú si zamilujete
Výber receptov

Technológie

Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Batériová gigafabrika v Šuranoch dostala povolenie stavať: Spoločnosť GIB chce vytvoriť viac ako tisíc nových pracovných miest
Správy
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
Samsung potichu pridal novinku do One UI. Hráčom mobilných hier prinesie obrovskú výhodu
Samsung
Rusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtra
Rusko vyšle do vesmíru „Noemovu archu“. Bude plná myší a ďalších živočíchov. Letieť budú už zajtra
Veda a výskum
Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!
Samsung ukázal málo známe nastavenia v mobile, ktoré ti pomôžu predĺžiť výdrž batérie. Toto si určite uprav aj ty!
Návody

Bývanie

Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Štvorčlenná rodina sa zaľúbila do takmer ruiny, no oplatilo sa. Takto vyzerá bývanie, kde žije pohodlie a útulnosť!
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť

Pre kutilov

Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia, ktorých vzťahy budú sprevádzať aféry: Koncom augusta budú musieť čeliť pravde, pred ktorou utekajú
Partnerské vzťahy
3 znamenia, ktorých vzťahy budú sprevádzať aféry: Koncom augusta budú musieť čeliť pravde, pred ktorou utekajú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Česká republika na jeseň
Zahraničné
Historický moment pre našich susedov, ako prví v EÚ zavádzajú na diaľnici maximálnu povolenú rýchlosť do 150km/h!
Europoslankyňa Lexmann mala NEHODU:
Domáce
Europoslankyňa Lexmann mala NEHODU: Osudný pád na bicykli! FOTO Zasahovať musela sanitka
Dmitrij Medvedev
Zahraničné
Posmešné hlasy z Moskvy po summite u Trumpa: Brusel by mal prestať brechať! TAKTO nazvali Zelenského
Informačný chaos v konsolidácii:
Domáce
Informačný chaos v konsolidácii: Huliak ide po župách, Danko chce menej krajov, spasiteľom má byť DIGITÁLNA daň!

Ďalšie zo Zoznamu