Takto si zájazd nepredstavovali: Nešťastná plavba v dovolenkovom raji Slovákov, turisti po SELFIE spadli do vody!

BENÁTKY - Dovolenkový zájazd snov sa môže v sekunde zmeniť na boj o život či traumu. Stačí k tomu len chvíľa nepozornosti a štipka nedisciplinovanosti. Záleží od každého jednotlivca, čo si z takého zážitku odnesie, no jedno je isté. V Benátkach sa stal incident, po ktorom si turistky na gondole dobre zapamätajú, čo už viac robiť nemajú. Skončili totiž premočené vo vode po tom, ako sa celá loďka prevrátila.
S informáciou o nešťastnej plavbe turistov v Benátkach prišiel taliansky portál Leggo. Všetko sa stalo v nedeľu 24. augusta, kedy sa ďalšia gondola prevrátila. Ide o loďku s jedinečným vzhľadom, ktorá sa plaví po vodách rieky Pád, ktorá sa napája na Jadranské more. Incident sa udial ráno, kedy si turisti plavili na jednej z týchto gondol. Na palube s nimi bol aj muž, ktorý celú plavbu koriguje - gondolier.
Kašľali na bezpečnosť, dôležitá bola selfie fotka
Nehoda pravdepodobne vznikla po tom, ako sa cestujúci začali nedisciplinovane hýbať a správať. Mnohí z nich využili túto svoju jedinečnú plavbu na fotenie selfie alebo videí, ktoré nahrávali telefónmi. Tieto hromadné kúsky turistov vyradili gondoliera z rovnováhy, ktorá napokon skončil vo vode tiež, a to aj s turistami.
Video na sociálnych sieťach zachytáva už len premočených ľudí, ktorí sa snažia vyštverať na mostík.
Turisti mali jedno šťastie v tom, že sa incident stal vo vnútornom kanáli v lagúnovom meste bez akéhokoľvek rizika pre zúčastnených. Tí sa potom museli chytiť zakotvených lodí alebo mriežok niektorých okien budov na okraji vody, aby sa dostali späť na breh.
Podľa portálu Leggo zďaleka nejde o prvý prípad v tomto roku. Podobná nehoda sa totiž odohrala len v máji na Canal Grande, len pár metrov od mosta Rialto, kde boli turisti obvinení z toho, že sa pohli a vyradili gondolu z rovnováhy, aby si urobili selfie. Gondolier vtedy tiež skončil vo vode. Scéna sa odohrala pred očami mnohých turistov, ktorí sa tlačili na Riva del Carbon.