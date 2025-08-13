Európske štáty oznámili OSN, že sú pripravené obnoviť sankcie pre Irán

PARÍŽ - Francúzsko, Nemecko a Británia oznámili OSN, že sú pripravené obnoviť sankcie pre Irán, ak sa nepodarí nájsť diplomatické riešenie otázky iránskeho jadrového programu do konca tohto mesiaca. Stojí to v liste zaslanom Bezpečnostnej rade OSN a generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, o ktorom dnes informuje agentúra AFP. Na obnovenie sankcií pozastavených po podpísaní dohody z roku 2015 majú štáty čas do októbra.
Francúzsko, Nemecko a Británia, takzvaná skupina E3, sú signatármi dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015. Vďaka podpisu dohody krajiny okrem iného prestali uplatňovať sankcie zavedené OSN kvôli iránskemu jadrovému programu. Irán však prestal dohodu plniť po tom, ako od zmluvy v roku 2018 odstúpili Spojené štáty. V posledných rokoch sa vedú rokovania o jej obnove, do ktorých okrem iného zasiahli júnové údery Izraela a Spojených štátov na Irán.
"Jasne sme oznámili, že ak Irán nie je ochotný dosiahnuť diplomatické riešenie pred koncom augusta 2025 alebo nevyužije príležitosť na predĺženie termínu, tak E3 je pripravená spustiť mechanizmus návratu sankcií," stojí v liste. Podpísali ho ministri zahraničia troch spomínaných európskych krajín Jean-Noël Barrot, David Lammy a Johann Wadephul. Trojica krajín tvrdí, že chce nájsť diplomatické riešenie "krízy vyvolanej iránskym jadrovým programom".
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí už skôr oznámil, že podľa jeho názoru európske krajiny nemajú právo obnoviť sankcie pôvodne zavedené OSN. Irán po júnovej vojne s Izraelom zastavil spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), ktorá by mala vykonávať inšpekcie iránskych jadrových zariadení. Krajina tiež prijala zákon, ktorý výrazne obmedzuje činnosť inšpektorov MAAE, pretože s inšpekciami budú musieť súhlasiť iránske úrady.
Irán odmieta, že jeho jadrový program by mal iné ako civilné účely. Kritici ale poukazujú na to, že Irán obohacoval urán na 60 percent, čo je viac ako pre civilnú potrebu. Nie je úplne jasné, v akom stave sa nachádza iránsky jadrový program po júnových úderoch, ktoré zasiahli významné jadrové pracoviská v krajine.