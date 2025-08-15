Irán spojil sily s Čínou a Ruskom: Minister Arákčí varuje pred obnovou európskych sankcií pre jadrový program

TEHERÁN - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok oznámil, že Teherán spolupracuje s Čínou a Ruskom, aby zabránil obnoveniu európskych sankcií súvisiacich s jadrovým programom Iránu. Británia, Francúzsko a Nemecko pohrozili, že ich obnovia, ak sa do konca augusta nepodarí nájsť diplomatické riešenie, informuje o tom agentúra AFP.
„Budeme sa tomu snažiť zabrániť,“ uviedol šéf iránskej diplomacie v rozhovore pre štátnu televíziu. Dodal, že „pracujeme s Čínou a Ruskom, aby sme to zastavili. Ak to nebude fungovať a oni ich uplatnia, máme nástroje, ako reagovať. Budeme o nich hovoriť v pravý čas.“ Tri európske mocnosti v stredu informovali generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, že sú pripravené aktivovať tzv. mechanizmus „snapback“ na obnovenie reštriktívnych opatrení. Všetky tri krajiny boli signatármi jadrovej dohody z roku 2015, ktorá zrušila sankcie proti Iránu výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. AFP pripomína, že platnosť dohody vyprší v októbri a každá zo strán má právo sankcie opätovne zaviesť.
„Ak Irán bude naďalej porušovať svoje medzinárodné záväzky, Francúzsko a jeho nemeckí a britskí partneri opäť zavedú globálne embargá na zbrane, jadrové zariadenia a bankové obmedzenia, ktoré boli zrušené pred desiatimi rokmi,“ napísal francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot na sociálnej sieti X.
Odstúpenie USA a návrat sankcií
Spojené štáty v roku 2018 od dohody o iránskom jadrovom programe odstúpili a následne proti Iránu obnovili tvrdé sankcie. Európske krajiny vtedy deklarovali, že dohodu budú dodržiavať, no vo svojom stredajšom liste OSN upozornili na záväzky, ktoré podľa nich Teherán porušil – vrátane údajného nahromadenia zásob uránu vo viac ako 40-násobku povolenej úrovne. Západné mocnosti dlhodobo vinia Irán z úsilia vyvinúť jadrové zbrane, čo Teherán opakovane odmieta.
USA 22. júna podnikli útok na tri iránske jadrové zariadenia – Fordó, Isfahán a Natanz. Jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcich bojov medzi Izraelom a Iránom. Tel Aviv svoje útoky spustil ešte v čase, keď Washington a Teherán pokračovali v obnovených jadrových rokovaniach. Tie sa od útokov neobnovili.