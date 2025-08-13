Larídžání na návšteve Libanonu prisľúbil krajine podporu zo strany Iránu

BEJRÚT - Iránska vláda bude naďalej poskytovať podporu Libanonu, vyhlásil v stredu hlavný poradca duchovného vodcu islamskej republiky Alí Larídžání počas návštevy Bejrútu. Vyjadril sa tak po tom, čo tamojšia vláda nariadila armáde vypracovať plán na odzbrojenie Iránom podporovaného militantného hnutia Hizballáh. Informuje AFP.
Larídžání, ktorý je na čele iránskej najvyššej bezpečnostnej rady, pricestoval do Libanonu niekoľko dní po tom, čo Irán vyjadril nesúhlas s rozhodnutím libanonskej vlády týkajúcim sa odzbrojenia Hizballáhu.
„Ak libanonský ľud trpí, my v Iráne tiež pocítime túto bolesť a za každých podmienok budeme stáť pri drahom ľude Libanonu,“ povedal Larídžání po príchode do libanonského hlavného mesta.
Desiatky podporovateľov Hizballáhu sa zhromaždili pri letisku, aby privítali iránskeho predstaviteľa, ktorý nakrátko vystúpil z auta a zvítal sa s nimi. Larídžání má v Libanone naplánované stretnutie s tamojším prezidentom Džúzífom Awnom, premiérom Nawáfom Salámom a predsedom parlamentu Nabíhom Berrím.
AFP konštatuje, že Hizballáh je po minuloročnej vojne s Izraelom, ktorú v novembri 2024 pozastavilo prímerie, značne oslabený, no stále disponuje veľkým arzenálom zbraní. Libanonská vláda minulý týždeň poverila armádu vypracovaním plánu na zavedenie štátneho monopolu na držanie zbraní, v dôsledku čoho by došlo k odzbrojeniu Hizballáhu do konca roka 2025.
Toto libanonské hnutie je časťou takzvanej iránskej „osi odporu“ - skupiny militantných skupín v regióne, ktoré sú zamerané proti Izraelu.