Katastrofa v Himalájach: Počet obetí povodní sa odhaduje na najmenej 70

NAÍ DILLÍ - Najmenej 68 ľudí je nezvestných týždeň po tom, čo voda valiaca sa z hory v Himalájach zaplavila mestečko v štáte Uttaránčal na severovýchode Indie a zavalila ho bahnom, uviedli miestne úrady. Informuje agentúra AFP.
Oficiálna príčina povodní nebola doposiaľ zverejnená, no vedci sa domnievajú, že intenzívne dažde pravdepodobne spôsobili odlomenie častí z rýchlo sa topiaceho ľadovca. Celkový počet obetí katastrofy z 5. augusta sa v súčasnosti odhaduje na približne 70 mŕtvych. Miestna samospráva uvádza 68 nezvestných osôb, z toho 44 Indov a 22 Nepálcov. Na zozname je deväť vojakov.
Úradníci zodpovední za riešenie katastrof v utorok uviedli, že hľadajú telá v troskách turistickej dediny Dharali. Pátracie psy identifikovali niekoľko miest, kde sa pravdepodobne nachádzajú telá, ale keď začali kopať, spod zeme začala vytekať voda.
Časť Indie je každoročne ohrozená záplavami
Východná časť Indie je každoročne ohrozená záplavami, ktoré si počas vrcholu monzúnovej sezóny vyžiadajú desiatky obetí na životoch a státisíce ľudí vyženú z domovov. Monzúnové dažde v období od júna do septembra sú pre Indiu typické. Klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou však vyvolávajú intenzívnejšie výkyvy počasia, ktoré môžu zvýšiť ničivosť povodní, uvádza AFP.