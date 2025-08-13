Indický premiér Módí sa zrejme budúci mesiac v USA stretne s Trumpom

NAÍ DILLÍ - Indický premiér Naréndra Módí sa pravdepodobne v septembri stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom počas svojej návštevy Spojených štátov, kde sa plánuje zúčastniť zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. V stredu to uviedol denník Indian Express s odvolaním sa na svoje zdroje.
Túto informáciu zatiaľ nebolo možné overiť, napísala agentúra Reuters. Valné zhromaždenie OSN sa začne 9. septembra, no každoročné stretnutie hláv štátov a vlád sa uskutoční od 23. do 29. septembra.
Hoci oficiálnym dôvodom Módího návštevy bude účasť na zasadnutí v New Yorku, kľúčovým cieľom má byť rokovanie s Trumpom o vyriešení obchodných a colných sporov, ktoré v poslednom čase zhoršili vzťahy medzi oboma krajinami, uviedol denník.
Správy o možnej ceste indického premiéra do USA prichádzajú len niekoľko dní po tom, čo Trump oznámil zavedenie dodatočného cla vo výške 25 percent proti Indii z dôvodu jej pokračujúcich nákupov ruskej ropy. Celková sadzba cla na indické exporty do USA tak dosiahla 50 percent, čo patrí medzi najvyššie clá, aké Spojené štáty uplatňujú voči svojim obchodným partnerom.
Obchodné rokovania medzi Naí Dillí a Washingtonom sa zastavili po piatich kolách, keď sa obe strany nedohodli na otváraní indického poľnohospodárskeho a mliečneho sektora ani na ukončení nákupov ruskej ropy, pripomína Reuters.
Americký minister financií Scott Bessent v utorok uviedol, že niekoľko veľkých obchodných dohôd vrátane tých so Švajčiarskom a Indiou stále čaká na dokončenie, pričom Naí Dillí bola v rokovaniach s Washingtonom podľa neho „trochu vzdorovitá“.