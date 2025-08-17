Tragická prívalová povodeň v Číne: Strhla skupinu ľudí, osem z nich neprežilo

PEKING - Prívalová povodeň v čínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko pripravila o život najmenej osem ľudí, štyri ďalšie osoby sú nezvestné, uviedli v nedeľu čínske štátne médiá.
Prívalová povodeň v sobotu približne o 22.00 h večer miestneho času strhla skupinu 13 turistov, ktorí kempovali vonku pod holým nebom, uviedla čínska štátna tlačová agentúra Sinchua.Do nedele rána sa podarilo zachrániť jednu osobu a záchranné práce s cieľom nájsť nezvestných pokračovali, dodala agentúra.Prírodné katastrofy podobného charakteru sú v Číne bežné, najmä v lete, keď niektoré regióny postihujú silné dažde, zatiaľ čo iné sa sužujú spaľujúce horúčavy. píše AFP.
V auguste si prívalové povodne a zosuvy pôdy na severozápade krajiny vyžiadali podľa čínskych štátnych médií najmenej 13 obetí na životoch.Silné dažde v metropole Peking minulý mesiac pripravili o život 44 ľudí, pričom najviac boli postihnuté vidiecke predmestia a ďalších osem ľudí zahynulo pri zosuve pôdy v neďalekej provincii Che-pej.