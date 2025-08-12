Česká polícia pátra po TOMTO Slovákovi! Používa falošné identity, skrývať sa môže aj u nás

PRAHA/BRATISLAVA - Česká polícia už niekoľko mesiacov pátra po 32-ročnom Slovákovi, Rudolfovi Šanovi z Košíc. Jeho vypátranie komplikuje fakt, že používa falošné identity. Môže sa skrývať v Česku aj na Slovensku.
Česká polícia už od konca minulého roku pátra po 32-ročnom Rudolfovi Šanovi zo Slovenska, ktorý je v Českej republike hľadaný za majetkovú trestnú činnosť a je naňho vydaný súhlas so zadržaním.
"Hľadaný muž pracoval na území našej republiky vždy pod falošnou identitou, keď predkladal odcudzené alebo stratené doklady iných osôb alebo sa vydával za Petra Feitaga či Štefana Kováča," opisuje česká polícia a dodáva, že z tohto dôvodu je veľmi ťažké muža dohľadať.
Podľa slov polície sa na adrese trvalého bydliska nezdržiava a nemajú ani informácie o tom, že by bol v kontakte s priateľmi alebo rodinou. Hľadaný Rudolf Šana by sa mohol pohybovať v Česku, ale aj na Slovensku. Rudolf Šana má chudú postavu, čierne vlasy a čierno hnedé oči. Polícia vyzýva ľudí, ktorí majú o mužovi akékoľvek informácie, aby ju kontaktovali.
Aj na Slovensku vydali na Šanu v roku 2018 príkaz na zatknutie. "Samosudca Okresného súdu Košice okolie vydal na hľadaného príkaz na zatknutie pre zločin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo platobnej karty. Hľadaný sa dlhodobo nezdržiava v mieste svojho trvalého bydliska, úmyselne sa skrýva, a nepreberá si poštu zasielanú orgánmi činnými v trestnom konaní," informovala vtedy krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.