Ďalšia vzbura na televíznom trhu: Český TV gigant chce u nás náhle ZRUŠIŤ dve stanice!

BRATISLAVA/PRAHA - Pravidelní slovenskí televízni diváci zrejme nebudú nadšení z posledného kroku, ktorý sa chystá urobiť jeden z najväčších českých televíznych gigantov. Na Slovensku chce totiž zrušiť dvojicu populárnych staníc.
Správu na základe vlastných zistení priniesol portál Živé.sk. Ide o televíznu skupinu Prima, ktorá vyzvala našich káblových a satelitných operátorov, aby vyradili z ponuky ich dve známe stanice.
O kanály Slováci prídu do konca augusta
Konkrétne pôjde o kanály Prima Max a dokumentárny kanál Prima Zoom. Ich koniec by mal nastať najneskôr do konca augusta 2025.
Ide o dvojicu kanálov, ktoré sú aj u slovenského diváka veľmi populárne. Prime však prekážalo, že kanály sú na našom trhu šírené v rozpore so zákonom a bez licenčného súhlasu. "Situáciu s prípadmi neoprávneného šírenia riešime dlhodobo a veríme, že naša postupne rozširovaná programová ponuka pre slovenský trh k jej vyriešeniu rovnako prispieva," vyjadril sa pre portál Živé.sk senior manager pri distribúciu skupiny Prima Michal Stárek.
Kým Prima Max sa zaoberá vysielaním hollywoodskych trhákov a tiež úspešných európskych filmov, Prima Zoom divákom zas prinášala zaujímavé a obsažné dokumentárne filmy o histórii, prírode, vede či cestovaní.
Chceli slovenskú verziu, no plány stroskotali
Podľa webu Živé.sk chcela prima najskôr pracovať so slovenskou verziou Prima Max SK, no tieto plány stroskotali. Išlo o to, že projekt si vyžadoval značné finančné prostriedky a tie by pohltilo nielen spustenie kanála, ale aj jeho dlhodobá prevádzka a nákup práv pre tunajší trh.
Dá sa teda očakávať, že keďže vypnutie Primy Max a Primy Zoom chce samotná Prima ako ich prevádzkovateľ, je veľmi pravdepodobné, že o ňu prídu všetci slovenskí operátori.
Náplasťou za tento odchod má však byť aspoň Prima Krimi SK, ktorá by mala začať vysielať so začiatkom septembra 2025. Zameria sa na kriminálne a detektívne seriály.