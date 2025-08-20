MIMORIADNY ONLINE Rusi zaútočili dronmi na juhu Ukrajiny: V Poľsku spadol iránsky vojenský dron používaný Ruskom

Streda20. august 2025, meniny má Anabela, zajtra Jana, Johana, Noema

KYJEV - Rusi v noci na dnes podnikli dronový útok na Odeskú oblasť na juhu Ukrajiny a podľa miestnych úradov zasiahli objekt palivovej infraštruktúry. Na mieste vznikol požiar a jeden človek bol zranený. V Sumskej oblasti bolo po útoku bezpilotných prostriedkov zranených 12 ľudí vrátane dvoch detí. Dronové útoky na ciele v Rusku v noci podnikla tiež Ukrajine. Situáciu sledujeme ONLINE.

16:28 Turecko podporí mierový proces na Ukrajine, do ktorého budú zapojené „všetky strany“. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to povedal šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi v stredajšom telefonáte, o ktorom informovala Erdoganova kancelária, píše agentúra AFP.

15:20 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu upozornil, že diskusie o západných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu bez toho, aby sa bral ohľad na postoj Ruska, „nepovedú nikam“. Informujú o tom agentúry AFP a TASS.

15:00 Objekt, ktorý v noci z utorka na stredu spadol a vybuchol v poli pri obci Osiny v Lublinskom vojvodstve asi 100 kilometrov od hraníc s Bieloruskom, bol vojenský dron. Na tlačovej konferencii to podľa portálu Onet potvrdil prokurátor Grzegorz Trusiewicz z prokuratúry v Lubline. Podľa zdrojov agentúry PAP z ministerstva obrany išlo o vojenský dron bez útočnej hlavice, tzv. návnada. Informuje o tom varšavský spravodajca.

„Predbežne máme do činenia s vojenským dronom. S najväčšou pravdepodobnosťou bol poškodený výbuchom. Na mieste je vojenský expert, ktorý tieto okolnosti potvrdí,“ povedal Trusiewicz. Denník Rzeczpospolita píše, že išlo o iránsky dron typu Šáhid používaný Ruskom pri náletoch na Ukrajinu.

13:58 Šéfka rakúskej diplomacie Beate Meinlová-Reisingerová pricestovala v stredu dopoludnia na návštevu ukrajinského prístavného mesta Odesa. O jej príchode informoval na sociálnej sieti X ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

12:57 Rutte a Erdogan rokovali o mierovom procese na Ukrajine a bezpečnosti Čierneho mora.

11:56 Vysokopostavený nemecký poslanec očakáva, že Berlín nasadí vojakov v rámci mierovej operácie na Ukrajine v prípade dosiahnutia trvalého prímeria s Ruskom. Predseda obranného výboru v Spolkovom sneme Thomas Röwekamp to uviedol v rozhovore zverejnenom v stredu, informujeme podľa správy agentúry DPA.

11:09 Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs vyzval na rýchlejšie vybudovanie obranných systémov pozdĺž hranice s Ruskom a Bieloruskom a poukázal na bezpečnostné riziká vyplývajúce z ruskej vojny na Ukrajine. Podľa prezidenta musí byť Lotyšsko vzhľadom na tento konflikt v najbližších rokoch pripravené na všetky scenáre, informujeme podľa stredajšej správy agentúry DPA.

11:06 Najmenej 14 ľudí vrátane rodiny s tromi deťmi utrpelo zranenia pri ruskom nočnom útoku na severoukrajinskú Sumskú oblasť, oznámila v stredu ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Zranených a najmenej jedného mŕtveho hlásia aj z ďalších častí krajiny. Údery sa odohrali počas intenzívnych snáh amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie tri a pol roka trvajúcej vojny, informujeme na základe správ agentúry Reuters a portálu stanice Sky News.

10:46 Maďarsko oznámilo obnovenie dodávok ruskej ropy do EÚ po útoku ukrajinského dronu.

9:34 Trump hovorí, že USA by mohli poskytnúť Ukrajine leteckú podporu v rámci mierovej dohody.

8:45 Ukrajinský prezident opäť presadzuje priame rozhovory s Putinom, ale experti varujú, že ochota Moskvy môže maskovať snahu získať čas.

7:54 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 20. augustu podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

7:44 Záchranári ukázali následky útoku v Odeskej oblasti.

7:11 Trump zrušil svoju dovolenku a dokonca aj golf – kvôli rokovaniam o Ukrajine.

6:49 Ruský útok dronu na Sumskú oblasť v Ukrajine zranil 12 ľudí vrátane detí.

6:10 Švajčiarsko je pripravené dať Putinovi imunitu pre mierové rokovania.

6:00 Biely dom plánuje uskutočniť trojstranné stretnutie prezidentov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v Budapešti. Informuje o tom portál Politico s odvolaním na nemenovaný zdroj z Trumpovej vlády a ďalších osôb blízkych vládnym predstaviteľom. Podobnú informáciu v utorok priniesol aj denník Guardian.

Americký prezident Donald Trump v pondelok večer na sociálnych sieťach napísal, že zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a začal plánovať jeho stretnutie s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, po ktorom by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov. Šéf Bieleho domu európskym lídrom povedal, že takýto postup navrhol Putin, cituje agentúra Reuters zdroj z európskej delegácie.

Trump telefonoval Orbánovi, aby prediskutovali vstup Ukrajiny do EÚ

Podľa zdrojov Bloombergu európski lídri v jednej chvíli počas stretnutia v Bielom dome požiadali Trumpa, aby využil svoj vplyv na Orbána a vyvinul naňho tlak, aby prestal brániť vstupu Ukrajiny do EÚ. Počas telefonátu s Trumpom Orbán vyjadril záujem o usporiadanie stretnutia ruského a ukrajinského prezidenta v Maďarsku. Po pondelňajších rokovaniach americký prezident oznámil, že zorganizuje summit na úrovni lídrov medzi Ruskom a Ukrajinou, po ktorom bude nasledovať rokovanie, na ktorom sa zúčastní aj on.

Orbánov utorkový príspevok na Facebooku naznačil, že si vypočul požiadavky európskych lídrov týkajúcich sa prístupového procesu Ukrajiny k EÚ, ale že nemá v úmysle ustúpiť. Napísal, že členstvo Ukrajiny v EÚ neposkytuje žiadne bezpečnostné záruky a že viazanie členstva krajiny na bezpečnostné záruky je zbytočné a nebezpečné. Britský denník The Guardian v utorok uviedol, že stretnutie Putina a Zelenského by sa podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku.

Trump naznačil, že prvé stretnutie Putina a Zelenského by malo byť bilaterláne

Americký prezident Donald Trump v noci na stredu naznačil, že sa nezúčastní na pripravovanom stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Uviedol to v telefonickom rozhovore s konzervatívnym novinárom Markom Levinom. Informujeme podľa agentúr Reuters a AFP. Trump v pondelok večer na sociálnych sieťach napísal, že zavolal ruskému prezidentovi Putinovi a začal plánovať jeho stretnutie s prezidentom Ukrajiny Zelenským, po ktorom by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov.

V stredajšom rozhovore zdôraznil že prvé stretnutie medzi ruským a ukrajinským lídrom by malo byť dvojstranné. „Práve to pripravujú,“ oznámil Trump s odkazom na stretnutie Putina a Zelenského. „Teraz si myslím, že by bolo lepšie, keby sa stretli bezo mňa, aby sme videli, ako to pôjde,“ konštatoval. Doplnil však, že ak to „bude potrebné“, je pripravený zúčastniť sa na rokovaní. Portál Politico a denník The Guardian v priebehu utorka s odvolaním na svoje zdroje informovali, že trojstranné stretnutie prezidentov by sa mohlo uskutočniť v Budapešti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ako miesto konania summitu navrhol Ženevu.

Levin sa tiež amerického prezidenta spýtal na to, ako vyvažuje záujmy všetkých zúčastnených strán počas aktuálnych rokovaní zameraných na ukončenie vojny. „Je to skôr inštinkt ako proces. Mám inštinkty,“ odvetil.

