Meloniová vyjadrila obavy v súvislosti s plánmi Izraela v Gaze

RÍM - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v telefonáte s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom vyjadrila v pondelok vážne znepokojenie v súvislosti s izraelským plánom na prevzatie kontroly nad mestom Gaza. Informuje agentúra AFP.
Meloniová povedala, že „je hlboko znepokojená z nedávnych rozhodnutí Izraela, ktoré podľa všetkého povedú k ďalšej vojenskej eskalácii“. Zároveň odsúdila humanitárnu situáciu v Pásme Gazy ako „neobhájiteľnú a neakceptovateľnú“, oznámila kancelária premiérky.
Izrael plánuje prevzatie kontroly nad Gazou
Izrael uviedol, že jeho armáda „prevezme kontrolu“ nad mestom Gaza, pričom plán schválili aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu a bezpečnostný kabinet. Rozhodnutie si vyslúžilo globálnu vlnu kritiky. Abbás má pod správou oblasti na Západnom brehu Jordánu, no Pásmo Gazy kontroluje militantné hnutie Hamas.
Výzva na ukončenie bojov a prepustenie rukojemníkov
Premiérka počas telefonátu zdôraznila „potrebu okamžitého ukončenia bojov, aby sa mohla zabezpečiť humanitárna pomoc pre zúfalé civilné obyvateľstvo“. Súhlasila tiež s Abbásom, „že Hamas musí prepustiť všetkých rukojemníkov a prijať skutočnosť, že v budúcnosti sa nebude podieľať na vláde v Pásme Gazy“, uviedla kancelária. Netanjahu v nedeľu uviedol, že armáda obsadí zvyšné oblasti v Gaze, ktoré doposiaľ nekontrolujú jej jednotky, vrátane mesta Gaza a lokality al-Mawásí.