Izraelský minister schvaľuje stavbu osady: Má oddeliť východný Jeruzalem od Predjordánska

JERUZALEM - Izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič odobril plán na výstavbu židovskej osady, ktorá by oddelila východný Jeruzalem od okupovaného Západného brehu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá citovala vyjadrenie Smotričovho úradu, že tento plán pochová myšlienku na vytvorenie životaschopného Palestínskeho štátu. Oficiálne by tento plán mal oznámiť vo štvrtok na tlačovej konferencii, doplnila britská stanica BBC, na ktorú sa odvoláva TASR.
Nie je známe, či premiér Benjamin Netanjahu plán na oživenie dlhodobo zmrazeného projektu E1 podporuje. Palestínčania aj svetové mocnosti však upozorňujú, že Smotričom presadzovaný projekt by rozdelil Západný breh na dve časti a pravdepodobne vyvolal medzinárodné pobúrenie.
Spoja Ma'ale Adumim s Jeruzalemom
Smotrič vo svojom vyhlásení priznal, že „po desaťročiach medzinárodného tlaku a zmrazení (projektu E1) porušujeme konvencie a spájame Ma'ale Adumim s Jeruzalemom“. Podľa Smotriča, ktorý zodpovedá aj za civilné otázky na Západnom brehu Jordánu, tieto kroky sú „sionizmom v tej najlepšej forme – budovanie, osídľovanie a posilňovanie našej suverenity.“
Potenciálna výstavba novej štvrte osady Ma'ale Adumim v takzvanej zóne E1 už dlho vo svete vyvoláva obavy. Rozdelila by totiž Západný breh na severnú a južnú časť a zabránila rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom, ktorú Palestínčania dlhodobo považujú za základ svojho budúceho štátu.
Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) izraelská ľavicová organizácia Mier teraz (Šalom achšav) upozornila, že avizovaných „3300 bytových jednotiek v Ma'ale Adumim predstavuje nárast bytového fondu osady približne o 33 percent“, čo je enormné rozšírenie pre osadu, ktorej populácia za posledné desaťročie stagnuje približne na úrovni 38.000 a zaznamenáva odliv obyvateľov. Predseda skupiny zastrešujúcej osadníkov Jisrael Ganc ocenil Smotričov projekt ako „ďalší veľký a historický úspech pre osadu“ a poďakoval sa zaň ministrovi i premiérovi Netanjahuovi.
Nelegálna výstavba
Starosta obce Ma'ale Adumim Guj Jifrach pripomenul, že „Palestínčania sa snažili vytvoriť úzke pásmo (svojho územia) prostredníctvom nelegálnej výstavby a výstavba (novej) štvrte ich cieľ zmarí“. Izraelský bezpečnostný kabinet v marci schválil v oblasti Jeruzalema výstavbu obchvatu, ktorý je určený výlučne pre Palestínčanov - ide o snahu oddeliť izraelskú a palestínsku dopravu a upevniť izraelskú prítomnosť za zelenou líniou.
Úrad premiéra tento krok privítal a uviedol, že by sa tým uvoľnili dopravné zápchy na ceste medzi hlavným mestom a Ma'ale Adumim a podporila by sa izraelská výstavba v oblasti E1. Izrael pozastavil stavebné plány v tejto oblasti od roku 2012 pre námietky Spojených štátov, európskych spojencov a ďalších svetových mocností, ktoré tento projekt považovali za hrozbu pre akúkoľvek budúcu mierovú dohodu s Palestínčanmi.