Nemecko žiada Izrael o vysvetlenie po zabití novinárov televízie al-Džazíra

BERLÍN - Nemecko vyzvalo Izrael, aby vysvetlil letecký útok na mesto Gaza, pri ktorom boli zabití šiesti zamestnanci arabskej spravodajskej televízie al-Džazíra. Podľa nemeckého rezortu diplomacie je zabíjanie zamestnancov médií „absolútne neprijateľné“, informuje agentúra DPA.
Nemecko žiada vysvetlenie izraelského útoku
„Keď dôjde k takémuto zabíjaniu, ako sa to stalo teraz, zodpovedná strana musí jasne a transparentne vysvetliť, prečo to považovala za potrebné,“ povedal v pondelok hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí a dodal, že k tomu zatiaľ nedošlo.
Výzva na ochranu novinárov v Gaze
Rezort zdôraznil, že novinári musia byť chránení, a Izrael podľa neho musí odôvodniť akékoľvek narušenie tejto ochrany. „Z nášho pohľadu sa teraz od Izraela očakáva, že sa poskytne najtransparentnejšie a najzrozumiteľnejšie vysvetlenie,“ pokračoval hovorca. Úrady musia zabezpečiť, aby reportéri v Gaze mohli vykonávať svoju prácu slobodne a bezpečne, dodal.
Al-Džazíra v Gaze v nedeľu oznámila, že pri izraelskom útoku zahynul novinár Anás aš-Šaríf, ktorý sa v tom čase nachádzal v stane pre žurnalistov umiestnenom pred hlavným vchodom do nemocnice, ako aj jej ďalší piati zamestnanci.
Izrael označuje zabitého novinára za teroristu
Izraelské ozbrojené sily (IDF) potvrdili, že cieľom ich útoku bol „terorista“ aš-Šaríf, ktorý sa vydával za novinára al-Džazíry. Podľa IDF bol „vodcom teroristickej bunky teroristickej organizácie Hamas a bol zodpovedný za raketové útoky na izraelských civilistov a jednotky IDF“. Izraelská armáda podľa al-Džazíry neposkytla žiadne dokumenty overené nezávislými medzinárodnými orgánmi, ktoré by to dokazovali.
Útok odsúdil aj Nemecký zväz novinárov (DJV). Jeho predseda Mika Beuster povedal, že aj keby aš-Šaríf bol militant, neospravedlňovalo by to bombardovanie stanu, ktorý používali novinári. Podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí bolo v Pásme Gazy od začiatku vojny v tejto enkláve v októbri 2023 zabitých 200 novinárov.