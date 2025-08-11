Sex na útese skončil tragédiou: Zamilovaný pár sa zrútil z autom do hĺbky! Nahé mŕtvoly našli až o deň

RIO DE JANEIRO - Brazílsky pár si chcel užiť noc s krásnym výhľadom, no ich schôdzka sa skončila tragédiou. Auto, v ktorom sa nachádzali, sa počas intímnych chvíľ samovoľne rozbehlo a spadlo z výšky 100 metrov. Nahé telá aj zdemolované vozidlo našli až nasledujúci deň.
Noc, ktorá sa skončila pádom do hlbín
Podľa brazílskych médií sa tragédia odohrala v noci na pondelok. Štyridsaťdvaročná Adriana Machado Ribeiro a jej 28-ročný priateľ Marcone da Silva Cardoso sa vracali z večierka, na ktorom sa predtým zabávali s priateľmi. Po tom, čo ich odviezli domov, sa rozhodli predĺžiť večer a zamierili k útesu, odkiaľ sa otvára pôsobivý výhľad na okolie. Miesto je známe ako odrazová plošina pre parašutistov a milovníkov paraglidingu.
Tam sa dvojica oddávala sexu, keď sa vozidlo – pravdepodobne bez ich povšimnutia – začalo hýbať. Podľa CNN Brasil bol terén v čase nehody mokrý a šmykľavý. Auto sa zrútilo z výšky približne 100 metrov a po náraze do skaly pasažierov vymrštilo von.
Auto padalo stovky metrov
Po prvom páde pokračovalo vozidlo ešte ďalších približne 300 metrov do strmého zrázu, kým sa úplne nezastavilo. Až na druhý deň objavili záchranári vrak aj telá oboch obetí.
Polícia podľa denníka Daily Star vylúčila cudzie zavinenie. Vyšetrovanie ukázalo, že ručná brzda bola zatiahnutá a na telách ani na mieste nehody neboli žiadne stopy násilia. „Domnievame sa, že vozidlo sa začalo pohybovať v dôsledku pohybov vo vnútri kabíny,“ uviedol policajt Alberto Roque Peres.
Svedkovia počuli náraz
Niektorí miestni obyvatelia vypovedali, že medzi 1:30 a 2:00 nadránom počuli silný úder. V tme a hustej vegetácii však vtedy nikto nič nevidel, a tak zostala tragédia nepovšimnutá až do rána.