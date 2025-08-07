Hrôzostrašné FOTO z miesta vážnej nehody na Orave! Z auta ostal kus šrotu, zasahovali dva vrtuľníky

ORAVSKÁ LESNÁ - Na ceste medzi Oravskou Lesnou a Zákamenným došlo k vážnej dopravnej nehode s účasťou troch vozidiel. Nehoda si vyžiadala aj vážne zranených, na miesto boli vyslané dva záchranárske vrtuľníky.
V stredu (6. 8.) poobede došlo na ceste II/520 medzi obcami Oravská Lesná a Zákamenné k vážnej dopravnej nehode. "Z doposiaľ presne nezistených príčin vodič osobného motorového vozidla zn. Škoda Octavia, ktorý jazdil od obce Oravská Lesná smerom na obec Zákamenné, prednou časťou vozidla zachytil v protismere zadnú časť nákladného motorového vozidla, následne s vozidlom dostal šmyk a narazil do oproti idúceho osobného vozidla zn. Jeep Compass," priblížila žilinská krajská polícia.
Ako ďalej informovala polícia, 31-ročný vodič z vozidla Škoda Octavia a 37-ročná spolujazdkyňa z osobného vozidla zn. Jeep Compass utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ich letecký prevoz do nemocnice. "Žilinská posádka si po pristátí v blízkosti miesta nehody prevzala do svojej starostlivosti 31-ročného vodiča, ktorý utrpel vážne, život ohrozujúce poranenia. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a v kritickom stave transportovaný do Univerzitnej nemocnice v Martine," priblížila informovala Air - Transport Europe, letecká záchranná služba, ktorá na miesto vyslala dva záchranárske vrtuľníky.
Druhá letecká posádka z Banskej Bystrice si od zasahujúcich záchranárov prevzala 37-ročnú ženu, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. Po stabilizácii bola letecky prevezená do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde si ju prevzal pripravený traumatím.
U vodiča vozidla Škoda Octavia nariadila polícia odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok a druhý vodič z vozidla Jeep Compass bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Aj tento 33-ročný vodič utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz rýchlou zdravotnou pomocou do nemocnice.
"Cesta II/520 bola v dôsledku odstraňovania následkov dopravnej nehody v oboch jazdných pruhoch na nevyhnutne potrebný čas úplne uzatvorená. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," konštatuje polícia na záver.