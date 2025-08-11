MIMORIADNE Po týždňoch prišiel obrovský ZVRAT: Šaško vo VIDEU oznámil neodvratné, tender to má spočítané!

BRATISLAVA - Už niekoľko týždňov je na pretrase otázny tender na záchranky, ktorý ma v gescii ministerstvo zdravotníctva, aj keď minister Kamil Šaško tvrdí, že nie je jeho iniciátorom. Sám dokonca ani dianie v tendri nekontroloval a až po medializácií viacerých informácií, ktoré ho podľa všetkého znepokojujú, sa predčasne vrátil z dovolenky, aby celú záležitosť riešil. Napokon bude tento tender zrušený.
Aktualizované 17:21 - Šaško hovorí, že tender sa zruší
Tender na záchranky bude zákonným spôsobom zrušený. Šaško to napokon podvečer uviedol v stanovisku, ktoré poslala hovorkyňa rezortu Veronika Daničová. Minister tvrdí, že podľa prvých výsledkov analýz, o ktoré požiadal minulý týždeň Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, existovala právna neistota, ktorá mohla umožniť rozdielny výklad zákonnej úpravy prebiehajúceho tendra. Zároveň tak podľa neho mohla byť ohrozená transparentnosť celého procesu.
VIDEO Vyjadrenie Kamila Šaška:
Ako uviedol, od utorka (12. 8.) poverí vedením OS ZZS nového štatutára, ktorý uskutoční v najbližšom možnom čase všetky potrebné kroky na zrušenie tendra, plne v súlade so zákonom. „Súčasný systém výberu prevádzkovateľov sanitiek funguje na Slovensku už 20 rokov od čias ministra Zajaca a nikdy ho nikto nezmenil. Teraz sa ukázalo, že tento systém nie je dobrý, pretože nedokázal zabrániť podozreniam z netransparentnosti, hoci zodpovednosť zaň neniesli politici, ale odborníci. Preto ako minister zdravotníctva predstavím v najbližších dňoch návrh nového systému, o ktorom budeme rokovať s našimi koaličnými partnermi,“ doplnil Šaško. Zároveň garantoval, že bez ohľadu na posledné udalosti sa ľudia na Slovensku môžu spoľahnúť, že sanitka k nim v prípade potreby príde včas a s kvalifikovaným personálom.
Obrátili sa na generálnu prokuráturu
Ministerstvo o zámere riešiť tender na úrovni generálnej prokuratúry oznámil tlačovou správou. Šaško podľa správy požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Urobil tak po tom, čo sa v kontrolnej záležitosti ohľadom tendra začal zaujíma aj Maroš Žilinka ako generálny prokurátor. Tender skritizovali aj koaliční partneri Hlasu a samotný premiér.
Minister si je podozrení vedomý, chce, aby sa preverili
Zároveň minister požiadal Okresný súd v Žiline o preverenie podozrení na prepojenie uchádzačov, alebo ich ovládania totožnou osobou konečného užívateľa výhod.
"V záujme ministra je preveriť existenciu dôvodných podozrení, že niektorí uchádzači prihlásení do výberového konania sú prepojení alebo ovládaní totožnou osobou konečného užívateľa výhod. Prípadne preveriť existenciu oprávnených podozrení alebo indícií, že uchádzači osobu svojho konečného užívateľa výhod nedeklarujú úplne a pravdivo a niektorí uchádzači vo výberovom konaní uviedli nepravdivé údaje alebo predložili neplatné listiny," tvrdí rezort.