Desivé rozhodnutie Moskvy: Treba schladiť horúce hlavy v NATO! Rusko zrušilo dôležité moratórium

MOSKVA - Rusko ohlasuje ďalší krok, ktorý môže ešte viac vyhrotiť napätie so Západom. Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov oznámil, že Kremeľ ruší moratórium na rozmiestnenie rakiet stredného a krátkeho doletu – a otvorene priznáva, že ide o signál adresovaný členským krajinám NATO.
„Alternatíva? Žiadna“
Podľa Rjabkova sa Moskva nemôže len pasívne prizerať krokom Spojených štátov a ich spojencov. „Aká je alternatíva? Prehltnúť a zmieriť sa s tým, čo robia Američania a ich spojenci, najmä európski vojnoví štváči?“ spýtal sa v rozhovore pre agentúru TASS a sám si odpovedal: „Sme povinní takýmto spôsobom schladiť prehriate hlavy niektorých krajín NATO.“
Vo vysielaní stanice Rossija-1 dodal, že v súčasnej situácii nevidí inú možnosť, ako podniknúť tento krok.
Koniec moratória
Rusko už začiatkom augusta oznámilo, že prestáva dodržiavať dobrovoľné moratórium na rozmiestňovanie balistických rakiet krátkeho a stredného doletu. Zmluvu, ktorá ich zakazovala, vypovedali USA aj Rusko ešte v predchádzajúcej dekáde. Moskva síce opakovane tvrdila, že sa jej ustanoveniami aj po vypovedaní riadi, no podľa západných zdrojov ich porušovala už skôr.
Rakety už vo vývoji
Ešte pred oficiálnym koncom moratória totiž Rusko pracovalo na nových balistických raketách stredného doletu. Týmto rozhodnutím tak Kremeľ de facto len potvrdil smer, ktorým sa jeho zbrojná politika uberala už roky.