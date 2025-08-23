MIMORIADNY ONLINE Trump zvažuje, že nespraví nič, ak nebude summit Putin - Zelenskyj: Rusko dúfa v obnovenie vzťahov s USA

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyhlásil, že vidí svetlo na konci tunela vo vzťahoch Ruska s USA a dúfa, že prvé kroky sú základom ich úplného obnovenia. Uviedol to pri návšteve ruského jadrového výskumného centra, keď odpovedal na otázky novinárov, informuje agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
6:46 Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa objavilo „svetlo na konci tunela“. Uviedol to podľa agentúry Reuters počas návštevy jadrového výskumného centra, kde odpovedal na otázky novinárov.
6:07 Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo v piatok Minsk, aby sa vyvaroval provokáciám počas nadchádzajúcich septembrových rusko-bieloruských vojenských cvičení Západ-2025. Zároveň apelovalo na európskych partnerov Ukrajiny, aby v tejto súvislosti nepoľavovali v ostražitosti, informuje agentúra Reuters.
6:05 Venezuela a Rusko rozvíjajú vzájomne výhodnú spoluprácu prostredníctvom realizácie spoločných investičných projektov. Uviedol to venezuelský prezident Nicolás Maduro po telefonickom rozhovore medzi venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v sobotu. Píše agentúra TASS.
6:00 Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že do dvoch týždňov by už mal vedieť, či je možné dosiahnuť pokrok v jeho úsilí o ukončenie vojny na Ukrajine. Naznačil možnosť uvalenia nových sankcií voči Moskve, ale aj to, že USA nespravia nič, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Trump novinárom v Oválnej pracovni povedal, že ho neteší skutočnosť, že ruská armáda vo štvrtok raketou zasiahla na Ukrajine americkú továreň. „Celkovo ma neteší nič, čo súvisí s touto vojnou,“ dodal. Najskôr chce podľa vlastných slov vedieť, či sa ruský prezident Vladimir Putin stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, pričom vyjadril predpoklad, že to bude jasné do dvoch týždňov.
Trump bol na Aljaške
"Som presvedčený, že vodcovské schopnosti súčasného prezidenta (Donalda) Trumpa sú dobrou zárukou, že sa vzťahy obnovia," uviedol ruský líder, podľa ktorého zostávajú USA a Rusko po summite na Aljaške v kontakte.
Trump sa na Aljaške pred týždňom stretol so svojím ruským náprotivkom, aby hovorili o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. "S príchodom prezidenta Trumpa sa podľa mňa konečne objavilo svetlo na konci tunela. A teraz sme mali veľmi dobré, zmysluplné a úprimné stretnutie na Aljaške, "povedal Putin. "Ďalšie kroky teraz závisia od vedenia Spojených štátov," dodal podľa agentúry Reuters.
Americký prezident Donald Trump novinárom v Bielom dome povedal, že do dvoch týždňov by malo byť jasné, či došlo k pokroku v snahách ukončiť vojnu na Ukrajine; pritom sa zmienil o možnosti uvaliť ďalšie sankcie proti Rusku.
Biely dom sa usiluje o summit ukrajinského a ruského prezidenta, s ktorým ukrajinský prezident Zelenskyj už súhlasil, ale z Moskvy podľa NBC News prichádzajú signály, že Kremeľ so schôdzkou neponáhľa. Trump medzitým pripustil, že ruský prezident nemusí byť ochotný uzavrieť dohodu, poznamenal Reuters.