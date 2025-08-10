Netanjahu chce obsadiť Gazu! Desiatky tisíc ľudí v Tel Avive protestovali

TEL AVIV - Desiatky tisíc ľudí vyšli v sobotu do ulíc Tel Avivu, aby protestovali proti plánu vlády premiéra Benjamina Netanjahua na rozšírenie izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy a obsadenie mesta Gaza. Protest usporiadalo združenie príbuzných izraelských rukojemníkov unesených palestínskym militantným hnutím Hamas do Pásma Gazy v októbri 2023. Rodiny sa obávajú, že izraelské vojenské plány ohrozia životy zadržiavaných. Informuje agentúra DPA a AFP.
Reportéri AFP odhadli účasť na demonštrácii v Tel Avive na niekoľko desiatok tisíc, kým organizátori hovorili až o 100.000 účastníkoch. Úrady svoj odhad účasti neposkytli. AFP však poznamenala, že tento protest bol zďaleka najväčší spomedzi iných protivojnových protestov v Izraeli v uplynulom období.
Netanjahuov bezpečnostný kabinet schválil rozšírenie operácií armády a obsadenie mesta Gaza v piatok, podľa DPA s pravdepodobným cieľom získať kontrolu nad celým pobrežím Pásma Gazy. Armáda sa domnieva, že palestínski militanti držia rukojemníkov v oblastiach mimo jej kontroly vrátane Gazy. Podľa izraelských úradov palestínski radikáli zadržiavajú ešte 50 rukojemníkov, z nich však žije zrejme iba približne 20.
Vojnu v Pásme Gazy odštartoval útok Hamasu
Vojnu v Pásme Gazy odštartoval útok Hamasu a spriaznených skupín na juh Izraela 7. októbra 2023. Zahynulo pritom okolo 1200 ľudí a viac než 250 rukojemníkov odvliekli militanti do Pásma Gazy. Izrael odpovedal rozsiahlymi leteckými útokmi a pozemnou ofenzívou do Pásma Gazy, ktorá si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadala už viac než 61.000 mŕtvych. V ostatnom čase rastie medzinárodný tlak na izraelskú vládu v súvislosti s vysokým počtom mŕtvych civilistov a zásadným zhoršovaním sa humanitárnej situácie miestneho obyvateľstva.