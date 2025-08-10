Ďalšie detské obete v Gaze! OSN hovorí o najhoršom scenári

GAZA - Nemocnice v Pásme Gazy za uplynulých 24 hodín zaznamenali ďalších päť úmrtí v súvislosti s hladom a podvýživou. V nedeľu to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva, podľa ktorého sú medzi obeťami aj dve deti. Počas vojny v palestínskej enkláve zomrelo na hlad a podvýživu už 217 Palestínčanov vrátane 100 detí. Informuje o tom denník The Guardian.
Izrael od marca 11 týždňov blokoval prísun všetkej pomoci do Pásma Gazy, pričom túto blokádu prerušil v máji po narastajúcom tlaku medzinárodného spoločenstva a ľudskoprávnych organizácií, ktoré varovali pred hladomorom na palestínskom území. Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN, koncom júla upozornila, že izraelská vojenská ofenzíva a blokáda viedli k „najhoršiemu možnému scenáru hladomoru“ na pobrežnom území s približne dvoma miliónmi Palestínčanov.
Po tom, čo Izrael povolil obmedzený prísun pomoci do Gazy, začala s distribúciou tejto pomoci Spojenými štátmi a Izraelom podporovaná Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF). Jej prácu však od začiatku sprevádza chaos a takmer každý deň médiá informujú o úmrtiach ľudí čakajúcich na pomoc, ktorých zastrelili izraelskí vojaci. Od 27. mája zahynulo najmenej 1400 ľudí, ktorí si prišli pre balíky pomoci. Väčšina z nich zomrela práve v blízkosti distribučných miest GHF. Ďalší Palestínčania boli podľa OSN zabití pozdĺž trás konvojov s humanitárnou pomocou. Množstvo pomoci, ktoré Izrael do Pásma Gazy vpúšťa, je podľa OSN nedostatočné. Taktiež kritizuje zhadzovanie pomoci z lietadiel, ktoré v uplynulom období uskutočnilo niekoľko štátov. Tento spôsob podľa OSN nie je efektívny, a preto apeluje na Izrael, aby dovolil intenzívnejší prísun pomoci po súši.
Zhadzovanie potravinovej pomoci z lietadiel s použitím padákov je podľa kritikov jednak nedostatočné, a jednak nebezpečné pre ľudí na zemi, keďže padáky neraz zlyhajú. Úrady v Pásme Gazy v sobotu oznámili, že 14-ročný chlapec prišiel o život po tom, čo ho zasiahol balík humanitárnej pomoci zhodený z lietadla. V nedeľu bude Bezpečnostná rada OSN rokovať o pláne izraelskej vlády obsadiť vojensky mesto Gaza, ktorý v noci na piatok schválil izraelský bezpečnostný kabinet. The Guardian informuje, že v prípade, že Izrael obsadí toto palestínske mesto, bude tak kontrolovať približne 85 percent Pásma Gazy. V súčasnosti izraelská armáda kontroluje približne 75 percent palestínskej enklávy. O zasadnutie BR OSN požiadali Dánsko, Francúzsko, Grécko, Slovinsko a Británia, a podľa britského denníka na tomto stretnutí spravodajcovia OSN predstavia pravdepodobné katastrofické dôsledky obsadenia mesta Gaza.