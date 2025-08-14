Obrovské násilnosti v Srbsku! V slovenskej enkláve v noci vypálili sídlo vládnej SNS

BELEHRAD - V Srbsku došlo v stredu večer počas protestov opäť k potýčkam medzi odporcami a stúpencami vlády. Prezident Aleksandar Vučič oznámil, že iba v meste Nový Sad počas stretov v priestoroch jeho vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) utrpelo zranenia 64 civilistov a päť vojenských policajtov.
Druhý večer potýčok za sebou agentúra AP označila za veľkú eskaláciu situácie, ktorá je poznačená viac než deviatimi mesiacmi nepretržitých protestov proti Vučičovej vláde. Tie vypukli v novembri minulého roka v reakcii na zrútenie nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, ktoré si vyžiadalo 16 mŕtvych.
Nedostatočný dozor na stavbe
Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela korupcia, laxnosť úradníkov a nedostatočný dozor na stavbe. Nešťastie sa stalo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii stanice. Vučič podľa agentúry Tanjug označil demonštrantov za „gangsterov a vrahov“ a povedal, že Belehrad a Nový Sad budú teraz od nich „očistené“. Tento krok má podľa jeho slov zabrániť „občianskej vojne“. K zrážkam protestujúcich s políciou a stúpencami vlády došlo v mnohých veľkých aj malých mestách Srbska. V Novom Sade podľa agentúry Reuters hádzali prívrženci SNS svetlice a petardy po protivládnych demonštrantoch, čo prinútilo políciu zasiahnuť.
Stredajšie demonštrácie, z ktorých väčšina sa konala pred miestnymi sídlami Vučičovej SNS, zorganizovali v reakcii na incidenty z utorka večera v meste Vrbas. Protestujúci vtedy tvrdili, že ich napadli stúpenci vlády - najskôr vo Vrbase a následne aj v mestách Bačka Palanka, Nový Sad a Niš. V Belehrade polícia rozohnala demonštrantov, ktorí sa zhromaždili v centre mesta.
Státisícové protesty vládou prezidenta Vučiča
Od novembra minulého roka otriasli státisícové protesty vládou prezidenta Vučiča, ktorého prívrženci nedávno začali organizovať protidemonštrácie, čo vyvoláva obavy z násilných stretov. Protivládni demonštranti žiadajú, aby Vučič vyhlásil predčasné parlamentné voľby, čo ten však odmieta. Protestujúci študenti tiež požadujú odvolanie ministra vnútra Ivicu Dačiča v súvislosti s nedávnym násilím počas demonštrácií.