Bratislavu zasypali v roku 1944 stovky bômb: Nálezov nevybuchnutej munície môže byť viac!

BRATISLAVA – Najnovší nález leteckej bomby v centre hlavného mesta pripomenul tragickú udalosť druhej svetovej vojny. V júni 1944 zasiahli americké bombardéry rafinériu Apollo a okolité časti Bratislavy. Zahynulo pritom 176 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia.
Dňa 16. júna 1944 zaútočil na Bratislavu mohutný zväz 168 amerických bombardérov. Ich cieľom bola rafinéria Apollo, ktorá produkovala pohonné hmoty pre nemeckú armádu. Na mesto dopadlo 369 ton bômb – oheň a výbuchy zničili 80 percent závodu. Zamestnanci sa snažili ukryť v krytoch, no do viacerých natiekla horiaca nafta. Mnohí zahynuli priamo v úkrytoch. Nálet si vyžiadal 176 obetí, 585 zranených a stovky nezvestných.
Okrem Apolky zasiahli spojenecké bomby aj Zimný prístav, kde potopili 15 lodí, ďalej Dunajské kasárne, ministerstvo dopravy na Kempelenovej ulici, budovu Slovenského rozhlasu na Jakubovom námestí či viaceré obytné štvrte. Zasiahnuté boli Drevená ulica, Suché mýto, Karadžičova, Grösslingova, Tallerova či Petržalka.
V roku 1946 boli pozostatky závodu Apollo znárodnené a začlenené do národného podniku Slovenské rafinérie minerálnych olejov, ktorý bol roku 1949 premenovaný na národný podnik Slovnaft. Rafinéria, pracovala ešte do roku 1963, potom sa presťahovala do novej lokality za mestom vo Vlčom hrdle.
Aj po viac ako 80 rokoch sa v Bratislave pri stavebných prácach objavujú nevybuchnuté bomby z týchto náletov. Tiež v roku 2021 našli jednu robotníci pri výkopových prácach na Chalupkovej ulici. Pyrotechnici ju vtedy bezpečne zneškodnili, no aj aktuálny nález jasne ukazuje, že dedičstvo druhej svetovej vojny sa stále môže skrývať pod povrchom aj v samotnom centre hlavného mesta.
Munícia bola v hlavnom meste nájdená v pondelok (8. 9.) večer pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova - Čulenova. Na miesto bola privolaná polícia aj s pyrotechnikmi. Tí určili, že ide o leteckú bombu pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny, uviedli policajti. Pyrotechnici bombu zaistili na účely jej ďalšieho zneškodnenia. Polícia ubezpečila obyvateľov, že im nehrozí nebezpečenstvo.