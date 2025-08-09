Smrtiaca pochúťka v prímorskom meste: Muž zomrel na otravu, ďalší ľudia bojujú o život! Všetci zjedli TOTO

DIAMANTE - V juhotalianskom prímorskom meste Diamante (Kalábria) zomrel 52-ročný muž na otravu botulizmom po tom, ako si kúpil sendvič na miestnom stánku. Deväť ďalších ľudí skončilo v nemocnici, štyria z nich sú v kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti. Úrady podnikli okamžité kroky – prevádzka, kde si všetci zakúpili jedlo, bola dočasne uzavretá.
Rýchly koniec po prvých príznakoch
Všetky obete jedli sendviče s údeninou a stonkovým kelom. Muž z Neapola sa krátko po konzumácii začal cítiť zle. Rodina privolala záchranku, no napriek okamžitému zásahu zomrel ešte pred príchodom do nemocnice, píše stránka Krone.
Podľa talianskych médií pacienti vykazovali typické príznaky botulizmu – problémy so zrakom a vracanie. Zdravotníci odobrali vzorky jedla z predajného stánku a nariadili jeho uzavretie.
Ďalšia vlna prípadov na Sardínii
Incident v Kalábrii sa pridal k sérii podobných prípadov na Sardínii. Koncom júla bolo v meste Cagliari hospitalizovaných osem ľudí, ktorí jedli sendviče na miestnej slávnosti. Medzi nimi aj 11-ročný chlapec, ktorého previezli na detskú jednotku intenzívnej starostlivosti v Ríme. Lekári jeho stav stabilizovali, no bez výrazného zlepšenia – v najbližších dňoch má podstúpiť operáciu, aby sa uľahčilo dýchanie a predišlo komplikáciám.
Zvyšní pacienti zostávajú v nemocniciach v Cagliari. Miestna prokuratúra už začala vyšetrovanie.
Smrteľne nebezpečné baktérie
Botulizmus spôsobuje baktéria Clostridium botulinum, ktorá produkuje jedno z najsilnejších známych nervových jedov. Podľa rakúskeho ministerstva zdravotníctva sa infekcia najčastejšie spája s nesprávne pripravenými konzervami či domácimi potravinami. Ak sa kontaminované jedlo nedostatočne tepelne upraví, môže spôsobiť otravu.
Príznaky sa zvyčajne objavia 12 až 36 hodín po konzumácii, niekedy až po niekoľkých dňoch. Patrí medzi ne zhoršené videnie, ťažkosti s prehĺtaním a rýchlo postupujúca svalová slabosť. Odborníci varujú, že postihnutí musia okamžite vyhľadať lekársku pomoc.