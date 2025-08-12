Utorok12. august 2025, meniny má Darina, Dárius, Dária, zajtra Ľubomír

Zo zberu černíc sa stal horor: Žena sa dotkla jedovatej rastliny! Na ruke má teraz bolestivé pľuzgiere

Boľševník obyčajný
Boľševník obyčajný (Zdroj: Getty Images)
SWANSEA - To, čo malo byť pokojné popoludnie strávené v prírode, sa pre Sue Harrisovú zo Swansea skončilo bolestivou a nebezpečnou skúsenosťou. Počas zberu černíc sa nevedomky dotkla jedovatej rastliny – boľševníka obyčajného – a skončila s popáleninami po celej ruke. Lekári ju varovali, že jej koža bude citlivá na slnko niekoľko rokov a riziko návratu bolestivých pľuzgierov je vysoké.

Popáleniny z rastliny, ktorá vyzerá nevinne

Boľševník obyčajný (Heracleum sphondylium) rastie bežne popri cestách, na lúkach či pri živých plotoch. Jeho miazga, stonky, listy aj plody obsahujú toxické látky, ktoré pri kontakte s pokožkou a následnom vystavení slnku spôsobujú ťažké popáleniny. Koža sa stáva extrémne citlivou na UV žiarenie a aj slabé slnko môže vyvolať opakované pľuzgiere – dokonca mesiace či roky po prvom kontakte.

Sue Harrisová si riziko neuvedomovala. Len dve hodiny po návrate domov z Mayals spozorovala na ruke malú vyrážku. Do rána sa rozšírila po celej ruke a chrbte, sprevádzaná neznesiteľnou bolesťou, píše Wales Online.

„Doslova ma pálila koža“

Najprv vyhľadala lekáreň, kde dostala lieky na potlačenie reakcie, no bolesť neustupovala. Až jej praktický lekár jej vysvetlil, že ak by počas zberu zjedla plody kontaminované miazgou boľševníka, mohlo by dôjsť k opuchu dýchacích ciest a až k popáleninám tretieho stupňa.

Lekár jej nariadil prísnu ochranu pred slnkom – najbližšie štyri mesiace musí nosiť zakrytú ruku a minimálne päť rokov používať ochranný faktor SPF 50 či špeciálne tričká proti UV žiareniu.

„Aj po dvoch týždňoch ma ruka doslova páli. Vôbec som necítila, že som sa rastliny dotkla – asi som okolo nej len prešla. Ale tie následky sú hrozné,“ hovorí Harrisová. „Chcem, aby ľudia vedeli, aká je nebezpečná. Nikdy by som nechcela, aby si tým prešiel niekto iný.“

Čo robiť, keď sa dostanete do kontaktu s boľševníkom

Ak sa dostanete do kontaktu s boľševníkom, prvé, čo musíte urobiť, je okamžite sa presunúť do tieňa alebo aspoň mimo priameho slnka. Fototoxické látky v miazge reagujú na UV žiarenie a môžu spôsobiť ťažké popáleniny.

Postihnuté miesto čo najskôr jemne umyte vlažnou vodou s neparfumovaným mydlom – ideálne tekutým, aby sa na pokožku neprenášali ďalšie nečistoty. Nešúchajte pokožku, len nechajte vodu a mydlo pomaly splachovať.

Oplachujte minimálne 15 minút, aby sa toxíny zmyli. Následne oblasť zakryte nepriehľadným materiálom alebo obväzom, aby sa k nej nedostalo slnko. Vyhýbajte sa prepichovaniu pľuzgierov, pretože to zvyšuje riziko infekcie a spomaľuje hojenie.

Pri väčších popáleninách, silnej bolesti alebo ak je zasiahnutá tvár, krk či ruky, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Viac o téme: Boľševník obyčajný
