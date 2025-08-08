Chvíle hrôzy a mastná pokuta: Chlapec sa s otcom plavil na surfe, vietor ich z pevniny odvial na Brač!

CHORVÁTSKO - Polícia v Omiši dostala tento týždeň hlásenie, že sa dvaja ľudia, muž a dieťa, vydali na more na surfe a prúd ich v dôsledku silného vetra odniesol ďaleko od pobrežia. Nakoniec ich našli živých a zdravých - no asi desať kilometrov ďalej, ako plánovali.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Hrozivé varovanie expertov: Vedúca úloha USA vo svete je v nebezpečenstve! Za všetko môže Trump
ALARMUJÚCE zistenia: Počty prípadov syfilisu na Slovensku lámu REKORDY! Na vzostupe sú aj iné pohlavné choroby
Šéf SNS zatlačil Šaška do kúta: Pán minister, budeš musieť hodiť uterák, Danko pred kamerou vypenil!