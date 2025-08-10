Manželia si pomýlili bedľu s TOUTO veľmi jedovatou hubou: Muž skončil v kritickom stave

BRNO - Manželský pár z Česka prežil nebezpečnú zámenu húb, ktorá sa takmer skončila tragicky. Bohdan, vodič kamiónu, a jeho manželka si pri zbere húb pomýlili jedlú bedľu s vysoko jedovatou muchotrávkou zelenou. Tento omyl priviedol Bohdana do kritického stavu a na pokraj smrti.
Incident, o ktorom informoval portál iDnes.cz, sa odohral po ich ceste z Nemecka, keď sa rozhodli nazbierať huby. "S manželkou sme nazbierali niekoľko malých húb a jednu veľkú," spomína Bohdan. Netušili, že práve tá veľká huba s klobúčikom nie je bedľa jedlá, ale smrteľne jedovatá muchotrávka zelená. "Huby vyzerali dobre, tak sme si ich urobili s manželkou v nedeľu na obed," hovorí Bohdan.
Príznaky otravy sa prejavili až po niekoľkých hodinách. Bohdan ešte stihol doviezť kamión z Nemecka do Veľkého Meziříčí, než sa mu začalo robiť zle. "Večer mi bolo hrozne zle, bol som slabý, mal som bolesti a závraty," opisuje. Nasledujúci deň namiesto do práce zamieril do nemocnice vo Veľkom Meziříčí.
Zdravotníci následne previezli oboch manželov do nemocnice v Brne. Keď sa Bohdanov stav nezlepšoval, lekári sa rozhodli pre ďalší presun, tentoraz do pražského IKEMu. "Lekári hovorili, že mám veľmi zlú pečeň," uviedol Bohdan. Aj po deviatich dňoch v pražskej nemocnici má stále žlté bielko. Jeho stav sa síce zlepšil, stále ale nesmie jesť a piť a zostáva pod dozorom zdravotníkov. "Už nikdy nebudem zbierať huby a ani ich jesť," uviedol.
Bohdanovi zlyhávala pečeň
Eva Uchytilová z Kliniky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti IKEM opisuje, že pacienta prijímali v stave paradoxného klamlivého zlepšenia. "Viac-menej prišiel vo fáze, keď sa mu urobilo lepšie. To bolo však v ostrom kontraste s tým, čo ukazoval laboratórny nález, ktorý svedčil o zlyhaní pečene," vysvetľuje. Podľa jej slov pacient pri príchode musel tušiť, aký vážny je jeho stav. "Vedel, prečo bol transportovaný do transplantačného centra, ale asi do poslednej chvíle si úplne neuvedomoval závažnosť svojho stavu. Aspoň taký som z toho mala pocit," dodala.
Bohdanovu zlyhávajúcu pečeň sa lekárom nakoniec podarilo zachrániť a začala sa liečiť sama. Lekárka Uchytilová zdôrazňuje, že pri otrave hubami je kľúčové včas vyhľadať lekársku pomoc. "Začatie liečby do prvých dvoch hodín je veľmi efektívne. Ide o výplach žalúdka s následným podaním aktívneho uhlia," upozorňuje.
Muchotrávka zelená je najčastejšou príčinou hospitalizácie v závažnom stave
IKEM varuje, že minulý rok skončilo v nemocnici s otravou 184 ľudí a dvaja ľudia na následky zomreli. Najjedovatejšie huby, ktoré si môžu Česi priniesť z lesa, sú pavučinovec plyšový a muchotrávka zelená. Práve tá je najčastejšou príčinou hospitalizácie v závažnom stave.
Eva Kieslichová, prednostka Kliniky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti IKEM, vysvetľuje nebezpečenstvo muchotrávky zelenej. "Toxín napáda pečeň a obličky, 4-7 dní po požití sa môže rozvinúť akútne zlyhanie pečene a akútne zlyhanie obličiek. Môže poškodiť aj podžalúdkovú žľazu alebo srdce," uvádza.
Pri podozrení na otravu hubami treba vyvolať zvracanie a vyhľadať lekára
Pri podozrení na otravu hubami treba u pacienta vyvolať zvracanie a dopraviť ho čo najskôr na lekárske ošetrenie. Je dobré so sebou priniesť aj zvyšky húb, alebo zvratkov, aby sa dal určiť druh huby. Slovenský Červený kríž (SČK) to odporúča na sociálnej sieti. Odporúča konzumovať iba známe huby a kupovať ich len od overených zdrojov.
V prípade, že ide o otravu húb z nedostatočnej tepelnej úpravy alebo skladovania jedlých húb, príznaky sa podľa SČK zvyčajne prejavia do šiestich hodín od konzumácie. Patria k nim bolesti brucha, zvracanie či hnačky. "Takáto otrava zvyčajne nebýva závažná a jej príznaky sa nemusia prejaviť u každého, kto huby konzumoval. Nebezpečná je najmä pre starých ľudí, deti alebo oslabených jedincov," ozrejmili odborníci.
Nebezpečnejšia je podľa nich otrava jedovatými hubami, kedy sa príznaky objavia po 12 a viac hodinách. "Okrem bolestí žalúdka, vracania a hnačky sa môže pridať aj malátnosť či poruchy videnia," ozrejmil SČK.