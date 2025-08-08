USA zdvojnásobili odmenu za informácie vedúce k dolapeniu Madura: Ponúkajú až 50 miliónov dolárov

WASHINGTON - Spojené štáty zdvojnásobili odmenu za poskytnutie informácií, ktoré povedú k dolapeniu venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Zvýšenie tejto odmeny na 50 miliónov dolárov vo štvrtok oznámila americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová, podľa ktorej predstavuje Maduro hrozbu pre národnú bezpečnosť USA. Venezuelské ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo tento krok, píše agentúra AFP.
„Ministerstvo spravodlivosti dnes oznamuje historickú odmenu 50 miliónov dolárov za informácie, ktoré povedú k zadržaniu Nicolása Madura,“ povedala Bondiová vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. „Je jedným z najväčších narkobarónov na svete a predstavuje hrozbu pre našu národnú bezpečnosť,“ vyhlásila. Odmenu 25 miliónov dolárov za dolapenie venezuelskej hlavy štátu oznámil Washington v januári tohto roku.
AFP pripomína, že americký federálny súd v roku 2020 obvinil Madura a ďalších vysokopostavených venezuelských predstaviteľov z účasti na sprisahaní v rámci „narkoterorizmu“. Ministerstvo spravodlivosti USA v tom čase uviedlo, že prezident Venezuely je vodcom skupiny „Cártel de los Soles“, ktorá počas dvoch desaťročí pašovala do Spojených štátov stovky ton drog. Tento kartel podľa vyšetrovateľov spolupracoval s Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie (FARC), ktoré USA označili za teroristickú organizáciu. Bondiová vo štvrtok povedala, že Maduro spolupracoval aj s venezuelským gangom Tren de Aragua a mexickým kartelom Sinaloa.
Úrad pre kontrolu drog (DEA) podľa Bondiovej zaistil 30 ton kokaínu spojeného s Madurom a jeho spolupracovníkmi, pričom takmer sedem ton kokaínu bolo priamo prepojených s Madurom. Venezuelský prezident podľa slov Bondiovej pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa neutečie pred spravodlivosťou. Spojené štáty minulý rok odmietli uznať Madura za prezidenta, a v novembri oficiálne uznali za „zvoleného prezidenta“ Venezuely kandidáta opozície Edmunda Gonzáleza Urrutiu. Na oznámenie Bondiovej medzičasom reagoval aj venezuelský minister zahraničných vecí Yvan Gil, ktorý vo vyhlásení na platforme Telegram označil krok USA za „primitívny“. „Odmietame túto primitívnu politickú propagandistickú operáciu,“ vyhlásil.