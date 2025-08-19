Maduro údajne nasadí 4,5 milióna členov milícií v reakcii na hrozby z USA

CARACAS - Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondelok oznámil, že nasadí 4,5 milióna členov milícií v reakcii na „hrozby“ zo Spojených štátov. Došlo k tomu po tom, čo Washington zvýšil odmenu za Madurovo dolapenie a začal protidrogové operácie v Karibiku. Informuje agentúra AFP.
„Tento týždeň aktivujem špeciálny plán s viac ako 4,5 milióna členov milícií, aby som zaistil pokrytie celého územia krajiny – milície sú pripravené, zmobilizované a ozbrojené,“ vyhlásil venezuelský líder v štátnej televízii. „Sme rozmiestnení aj naprieč celým Karibikom... na našom mori, na našom území, na venezuelskom území,“ povedal venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello.
Podľa oficiálnych údajov majú milície založené Madurovým predchodcom Hugom Chávezom približne päť miliónov členov, no ich skutočný počet je pravdepodobne nižší, píše AFP. Venezuela má celkovo približne 30 miliónov obyvateľov.
Maduro kritizoval „obnovenie extravagantných a bizarných hrozieb“ z USA. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa začiatkom augusta zdvojnásobila odmenu za Madurovo zadržanie na 50 miliónov dolárov. Venezuelský líder totiž čelí obvineniam z obchodovania s drogami. Washington neuznáva Madurove posledné dve víťazstvá v prezidentských voľbách a obviňuje ho z vedenia gangu obchodujúceho s kokaínom s názvom Cartel de los Soles (Kartel Sĺnk). Trumpova administratíva minulý mesiac oznámila sankcie proti tejto skupine i Madurovej vláde. Americká armáda údajne vyslala niekoľko lodí do južného Karibiku v rámci Trumpovho zásahu proti latinskoamerickým drogovým kartelom.
Hoci Maduro konkrétne nespomenul nedávne kroky USA, poďakoval tým, ktorí vyjadrili svoju podporu napriek „hnilým refrénom“ hrozieb, uvádza AFP. Takisto vyzval politickú základňu svojej vlády, aby pokračovala vo vytváraní ľudových milícií vo všetkých odvetviach. „Pušky a rakety pre ľudové sily! Na obranu územia, suverenity a mieru Venezuely,“ vyhlásil Maduro.