Dráma v pražskej MHD: Mladík sa ostro pustil do muža kvôli TOMUTO! Hádku si natočil na VIDEO

PRAHA – – Bežná jazda pražskou električkou sa v pondelok večer zmenila na poriadne napätý moment. Starší muž sa rozčuľoval nad dúhovými vlajkami, ktoré zdobili vozidlo počas festivalu Prague Pride. Verbálne napadol vodiča a podľa svedkov niektoré vlajky dokonca strhol. Do situácie sa vložil mladý cestujúci, ktorý muža konfrontoval a zastal sa LGBT komunity. Video z incidentu sa rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach a vyvolalo silné reakcie.
Podľa záznamu zverejneného na TikToku používateľom @petrbollardt sa starší muž, približne šesťdesiatnik v čiernom tričku, pohádal s vodičom električky. Kritizoval ho za to, že vozidlo nesie dúhové vlajky. Muž mal nielen slovne útočiť, ale podľa svedkov aj fyzicky strhnúť niektoré vlajky. „Ten pán sa najprv hádal s vodičom, lebo mu vadili vlajky. Niektoré dokonca strhol,“ uviedol neskôr Petr pre portál Expres.cz. Električka preto niekoľko minút stála na zastávke.
Väčšina cestujúcich situáciu len mlčky sledovala. Petr však, aj keď podľa vlastných slov najprv váhal, nakoniec zakročil a slovne útočníka konfrontoval. Po jeho zásahu vodič pokračoval v jazde.
archívne video
Na videu je zachytená slovná výmena medzi oboma mužmi. Starší muž mladíka obviňuje, že je homosexuál, a pýta sa ho, prečo sa zastáva menšín. Mladík mu odpovedá, že nie je, no že mu táto komunita neprekáža. V priebehu hádky staršieho muža označil za „dezoláta“ a „č*ráka“.
K incidentu sa vyjadril aj Dopravný podnik hlavného mesta Prahy. Jeho hovorkyňa Aneta Řehková potvrdila, že podnik o udalosti vie a celú vec preveruje. Zdôraznila, že vyvesovanie dúhových vlajok nie je nič výnimočné. „Dopravný podnik vyvesuje vlajky pri štátnych sviatkoch aj iných významných mestských udalostiach. Dúhové vlajky považujeme za symbol podpory komunity, nie za kontroverzný prvok,“ uviedla Řehková pre iDNES.cz.