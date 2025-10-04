Harvard sa vzoprel Trumpovi! Prestížna univerzita prijala kontroverzného profesora, na prednáškach vystupuje ako drag queen

BOSTON – Harvard v americkom Cambridge patrí medzi top svetové kapacity. V rebríčkoch sa každoročne umiestňuje len na tých najvyšších priečkach. Vedenie univerzity sa však rozhodlo pre veľmi netradičný krok. Istú dobu bude najväčšie mladé mozgy sveta učiť muž, ktorý nemá problém vystupovať ako žena.
Novým profesorom na Harvarde sa stal kontroverzný Kareem Khubchandani, ktorý sa u širokej verejnosti preslávil ako "drag queen". NY Post, píše, že vedenie univerzity privítalo profesora v júlovom posolstve, kedy študentom oznámilo, že Khubchandani bude pôsobiť ako hosťujúci profesor, ktorý prednáša o rode a sexualite.
Natočil aj videoklip
Khubchandani, ako docent na Tufts (americká súkromná univerzita), vyučuje veľmi netradičným spôsobom. Počas prednášok zvykne vystupovať aj ako spomínaná "LaWhore Vagistan". Považuje to za svoj osobný projekt, ktorý praktizuje už viac ako desať rokov. Dokonca z toho vznikol aj hudobný videoklip "Sari".
"Moje obľúbené zámená sú 'ona' alebo 'teta'. Meno som si vybrala pre svoj pôvod. Moja rodina pochádza z Pakistanu z mesta Láhuar. A Vagistan preto, lebo vnímam tento svet ako jeden veľký subkontinent, veľký krásny Vag...istan," povedala drag queen v rozhovore pre vydavateľstvo John Hopkins University Press.
Profesor bude počas dvoch semestrov vyučovať dva kurzy. Na jeseň to bude "Queen etnografia" a v letnom semestri "RuPaulitics: Drag, Race, and Desire", ktorá bude podľa všetkého zameraná na TV show s podobným názvom.
Spor s americkým prezidentom
Správy o tom, že Khubchandani bude učiť na Harvarde sa objavili len niekoľko dní po tom, ako prezident USA Donald Trump zmrazil federálne granty pre univerzitu vo výške 2,4 miliardy dolárov. Problém vidí v tom, že univerzita odmieta ukončiť program na podporu rozmanitosti, pričom okrem iného prijala ďalšie opatrenia na ochranu intelektuálnej slobody na akademickej pôde.