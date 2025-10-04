Nedeľa5. október 2025, meniny má Viera, zajtra Natália

Harvard sa vzoprel Trumpovi! Prestížna univerzita prijala kontroverzného profesora, na prednáškach vystupuje ako drag queen

Kareem Khubchandani alias
Kareem Khubchandani alias "LaWhore Vagistan" bude na Harvarde vyučovať celý budúci rok. (Zdroj: X/Salty Sarge)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

BOSTON – Harvard v americkom Cambridge patrí medzi top svetové kapacity. V rebríčkoch sa každoročne umiestňuje len na tých najvyšších priečkach. Vedenie univerzity sa však rozhodlo pre veľmi netradičný krok. Istú dobu bude najväčšie mladé mozgy sveta učiť muž, ktorý nemá problém vystupovať ako žena.

Novým profesorom na Harvarde sa stal kontroverzný Kareem Khubchandani, ktorý sa u širokej verejnosti preslávil ako "drag queen". NY Post, píše, že vedenie univerzity privítalo profesora v júlovom posolstve, kedy študentom oznámilo, že Khubchandani bude pôsobiť ako hosťujúci profesor, ktorý prednáša o rode a sexualite. 

Natočil aj videoklip 

Khubchandani, ako docent na Tufts (americká súkromná univerzita), vyučuje veľmi netradičným spôsobom. Počas prednášok zvykne vystupovať aj ako spomínaná "LaWhore Vagistan". Považuje to za svoj osobný projekt, ktorý praktizuje už viac ako desať rokov. Dokonca z toho vznikol aj hudobný videoklip "Sari". 

"Moje obľúbené zámená sú 'ona' alebo 'teta'. Meno som si vybrala pre svoj pôvod. Moja rodina pochádza z Pakistanu z mesta Láhuar. A Vagistan preto, lebo vnímam tento svet ako jeden veľký subkontinent, veľký krásny Vag...istan," povedala drag queen v rozhovore pre vydavateľstvo John Hopkins University Press.

Profesor bude počas dvoch semestrov vyučovať dva kurzy. Na jeseň to bude "Queen etnografia" a v letnom semestri "RuPaulitics: Drag, Race, and Desire", ktorá bude podľa všetkého zameraná na TV show s podobným názvom. 

Spor s americkým prezidentom 

Správy o tom, že Khubchandani bude učiť na Harvarde sa objavili len niekoľko dní po tom, ako prezident USA Donald Trump zmrazil federálne granty pre univerzitu vo výške 2,4 miliardy dolárov. Problém vidí v tom, že univerzita odmieta ukončiť program na podporu rozmanitosti, pričom okrem iného prijala ďalšie opatrenia na ochranu intelektuálnej slobody na akademickej pôde. 

Viac o téme: Drag queenPrednáškyDonald TrumpHarvardTuftsKareem KhubchandaniLaWhore VagistanZmrazené granty
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Veľký ZVRAT pri lodnom
Veľký ZVRAT pri lodnom konvoji v Izraeli? Izraelské sily vraj žiadnu humanitárnu pomoc na palube nenašli!
Zahraničné
Pápež Lev XIV. prijme
Pápež Lev XIV. prijme zástupcov katolíckej asociácie presadzujúcej práva LGBT: Stretnutie bude v októbri
Zahraničné
Dráma v pražskej MHD:
Dráma v pražskej MHD: Mladík sa ostro pustil do muža kvôli TOMUTO! Hádku si natočil na VIDEO
Zahraničné
FOTO Ružové tangáče, nahý ZADOK
Ružové tangáče, nahý ZADOK aj exotické kostýmy: Šteklivé fotky premiéra z pochodu Pride potešili aj rozrušili
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Babiš chce, aby vzťahy medzi SR a ČR boli ako predtým
Babiš chce, aby vzťahy medzi SR a ČR boli ako predtým
Správy
Daniel Junas je muž dvoch tvárí! V seriáli Neuer klame telom, ale v Sexte... bude to pikantné!
Daniel Junas je muž dvoch tvárí! V seriáli Neuer klame telom, ale v Sexte... bude to pikantné!
Prominenti
Andrej Babiš: Vyjednávať budeme s SPD a Motoristami
Andrej Babiš: Vyjednávať budeme s SPD a Motoristami
Správy

Domáce správy

OKTAGON 77 Bratislava: LIVE
OKTAGON 77 Bratislava: LIVE výsledky
maxmma.sk
Aktualizujeme PRVÉ reakcie slovenských politikov
PRVÉ reakcie slovenských politikov na výsledok volieb v Česku: Gratulácia k zmene a dominantné Babišovo víťazstvo!
Domáce
FOTO Vážna nehoda na úseku
Vážna nehoda na úseku D2 medzi Malackami a Bratislavou: Auto po desivom manévri skončilo mimo vozovky!
Domáce
Premiér Fico zareagoval na české voľby: Blahoželal Babišovi k víťazstvu
Premiér Fico zareagoval na české voľby: Blahoželal Babišovi k víťazstvu
Bratislava

Zahraničné

Desivé praktiky švédskych gangov:
Desivé praktiky švédskych gangov: Na krvavé útoky využívajú blond tínedžerky! Tie idú po činoch nakupovať
Zahraničné
Kareem Khubchandani alias
Harvard sa vzoprel Trumpovi! Prestížna univerzita prijala kontroverzného profesora, na prednáškach vystupuje ako drag queen
Zahraničné
FOTO Šéf Pentagonu po rokoch
Šéf Pentagonu po rokoch zahanbený starým videom: Trik so skateboardom a rana priamo do ...
Zahraničné
Nová veža Donalda Trumpa
Trump chystá čosi veľkolepé: V Saudskej Arábii vyrastie nový Central Park! Nechýba ani mrakodrap
Zahraničné

Prominenti

Český herec so slávnym
Český herec so slávnym otcom: Zmeň si meno, inak...!
Osobnosti
Monika Haklová
Monika Haklová ukázala najmladšiu dcéru: Z malého dievčatka vyrástla KRÁSNA slečna!
Domáci prominenti
Kim Kardashian.
Kardashiankin EX v PROBLÉMOCH: Kim a jej mama ho ženú pred súd... Kvôli tomuto!
Zahraniční prominenti
Daniel Junas
Daniel Junas je muž dvoch tvárí! V seriáli Neuer klame telom, ale v Sexte... fuh, to bude pikantné!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Muž si strčil činku
Nehoda pri sebauspokojovaní: 54-ročný muž skončil na operačnom stole! NEUVERITEĽNÉ, čo si strčil do zadku
Zaujímavosti
TOTO robíte aj vy
TOTO robíte aj vy zle: 12 chýb pri čistení kuchyne, ktorým by ste sa podľa mikrobiológov mali vyhnúť
vysetrenie.sk
Lekár z Harvardu varuje:
Lekár z Harvardu varuje: Tieto tri bežné kuchynské veci vás môžu pomaly zabíjať! OKAMŽITE ich vyhoďte
Zaujímavosti
Narodil sa bez palcov,
Z hendikepu spravil výhodu: To, čo predvádza na TikToku, šokuje milióny ľudí! Jeho VIDEÁ lámu rekordy
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
10 trikov, ktoré na vás supermarkety používajú, aby ste minuli viac peňazí (a ako proti nim bojovať)
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Nabíjate si zariadenia bez dozoru či cez noc? Poisťovne varujú: Požiarov je čoraz viac!
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!

Šport

Nastúpi aj Juraj Slafkovský? Online prenos zo zápasu Montreal Canadiens – Ottawa Senators
Nastúpi aj Juraj Slafkovský? Online prenos zo zápasu Montreal Canadiens – Ottawa Senators
Juraj Slafkovský
Hladké a vysoké víťazstvo na domácej pôde: Žilina sa dostáva na prvé miesto Niké ligy!
Hladké a vysoké víťazstvo na domácej pôde: Žilina sa dostáva na prvé miesto Niké ligy!
Niké liga
Týždeň, na ktorý by Liverpool najradšej zabudol: Po šokujúcej prehre prišiel aj o post lídra!
Týždeň, na ktorý by Liverpool najradšej zabudol: Po šokujúcej prehre prišiel aj o post lídra!
Premier League
VIDEO Pomsta slovenskému brankárovi: Rusko zažilo šialenú bitku! Tréneri cítili veľký hnev
VIDEO Pomsta slovenskému brankárovi: Rusko zažilo šialenú bitku! Tréneri cítili veľký hnev
KHL

Auto-moto

Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Na východe začína slúžiť nevídaný ťahač. Žiadny výfuk, obrovská sila
Zaujímavosti
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Chcete zarábať viac ako 3 000 € mesačne? Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia!
Zaujímavé pracovné ponuky
Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Pracovné prostredie
Nadaní zamestnanci: Dar pre firmu alebo tŕň v oku kolegov?
Nadaní zamestnanci: Dar pre firmu alebo tŕň v oku kolegov?
Vzťahy na pracovisku
DITOR: Metodológia, ktorá vás naučí riešiť problémy tvorivo a efektívne
DITOR: Metodológia, ktorá vás naučí riešiť problémy tvorivo a efektívne
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Perkelt na 7 spôsobov. Od klasiky s haluškami až po modernejšie verzie s cestovinami.
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Jeseň na tanieri: recept na jablkový cheesecake s karamelom
Ovocné dezerty
Čo upiecť na oslavu: Sladké aj slané dobroty, ktoré potešia hostí
Čo upiecť na oslavu: Sladké aj slané dobroty, ktoré potešia hostí
Výber receptov

Technológie

Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Samsung rozmrazil peklo. Tieto zariadenia dostanú One UI 8 a tvoj telefón sa po nej zmení od základov. Prvé aktualizácie už sú na ceste
Android
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Bezpečnosť
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vesmír
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Armádne technológie

Bývanie

Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Cíťte sa ako u Veľkého Gatsbyho! Štýl art deco je čoraz populárnejší, takto ho začleníte do interiéru
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala

Pre kutilov

Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Veľa rastlinného odpadu? Máme pre vás 4 tipy, ako ho využiť na maximum
Záhrada
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 signálov, že ste konečne v zdravom vzťahu a nie len v ďalšej ilúzi: Tieto signály vám povedia viac než si myslíte
Partnerské vzťahy
5 signálov, že ste konečne v zdravom vzťahu a nie len v ďalšej ilúzi: Tieto signály vám povedia viac než si myslíte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Desivé praktiky švédskych gangov:
Zahraničné
Desivé praktiky švédskych gangov: Na krvavé útoky využívajú blond tínedžerky! Tie idú po činoch nakupovať
Kareem Khubchandani alias
Zahraničné
Harvard sa vzoprel Trumpovi! Prestížna univerzita prijala kontroverzného profesora, na prednáškach vystupuje ako drag queen
Šéf Pentagonu po rokoch
Zahraničné
Šéf Pentagonu po rokoch zahanbený starým videom: Trik so skateboardom a rana priamo do ...
Nová veža Donalda Trumpa
Zahraničné
Trump chystá čosi veľkolepé: V Saudskej Arábii vyrastie nový Central Park! Nechýba ani mrakodrap

Ďalšie zo Zoznamu