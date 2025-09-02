Burkina Faso zavádza tresty za homosexualitu: Parlament schválil zákon s pokutami aj päťročným väzením

OUAGADOUGOU - Burkina Faso, v ktorej vládne vojenská junta, sa stala ďalšou africkou krajinou trestajúcou homosexualitu. Tamojší parlament schválil zákon, ktorý homosexuálom hrozí až päťročným trestom väzenia. Napísala to v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.
Vzťahy ľudí rovnakého pohlavia v tejto západoafrickej krajine doteraz žiadne zákonné pravidlá neregulovali a homosexuáli tu na rozdiel od iných štátov kontinentu mohli diskrétne žiť, uviedla AFP. Dočasný parlament, ktorý po nástupe junty funguje ako zákonodarný orgán bez riadnych volieb, teraz jednomyseľne všetkými 71 hlasmi schválil normu kriminalizujúcu "homosexuálne praktiky". Minister spravodlivosti Edasso Rodrigue Bayala štátnej televízii povedal, že tresty siahajú od pokút po päť rokov väzenia.
Krajina sa tak zaradila k zhruba tridsiatke afrických štátov, ktoré homosexualitu trestajú. Medzi krajinami, ktoré v poslednej dobe sprísnili pravidlá, sú podľa AFP napríklad Ghana či Uganda. V Burkine Faso od septembra 2022 vládne autoritárska junta Ibrahima Traorého, ktorá podľa svojich slov presadzuje suverénnu politiku. Odvtedy tiež uskutočnila rozsiahle reformy vrátane odloženia volieb, ktoré by viedli k návratu civilnej vlády. Tie sa mali konať už vlani, junta ale obdobie prechodu k demokracii predĺžila do júla 2029.
Ľudskoprávna organizácia viní vládnucu armádu z toho, že potláča politickú činnosť a slobodu prejavu v krajine. Junta na konci marca rozpustila tamojšie novinárske združenie a zatkla dvoch jeho lídrov, ktorí odsúdili útoky na slobodu prejavu.