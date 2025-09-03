Šokujúce správanie muža v bratislavskej MHD: VIDEO Stiahol si nohavice, pobil sa s cestujúcim a potom ho okradol!

BRATISLAVA – Cestujúci v Bratislave zažili ďalšiu škandalóznu scénu v električke MHD. Tridsaťštyriročný Mário E. sa najskôr postaral o pohoršenie, keď si pred cestujúcimi stiahol nohavice a začal ich obťažovať. To však nebolo všetko – po chvíli sa pustil do konfliktu s cestujúcim, ktorého nielen napadol, ale nakoniec aj okradol.
Incident sa odohral 27. augusta 2025 počas jazdy električkou medzi zastávkami Mariánska a Americké námestie. Obvinený muž s chodítkom si pred očami cestujúcich stiahol nohavice, vytiahol pohlavný úd a nevhodne sa správal. Následne si oblečenie opäť natiahol, no začal vykrikovať vulgarizmy.
Do situácie sa vložil starší cestujúci, ktorý sa zastal ostatných. Agresívny Mário naňho najskôr spustil spršku nadávok, no potom prešiel aj k fyzickému útoku. Po krátkej potýčke sa podarilo muža z električky dostať von, lenže pri tom ešte stihol ukradnúť pánsku tašku napadnutého cestujúceho s hotovosťou a mobilným telefónom.
„Z miesta odišiel preč, avšak na základe oznámenia na čísle 158 sa podarilo muža zadržať a eskortovať na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia,“ informoval krajský policajný hovorca Michal Szeiff.